Dana White ‘irritado’ após Clay Guida fingir aposentadoria para conseguir entrevista pós-luta no UFC Kansas City

Remover as luvas depois de uma luta é normalmente o sinal de que alguém está prestes a chamar isso de carreira.

Era exatamente isso que Clay Guida parecia fazer depois de perder para Rafa Garcia na decisão desequilibrada na primeira luta do card principal do UFC Kansas City. Guida tirou as luvas e ficou na gaiola durante a entrevista de Garcia, o que levou Daniel Cormier a abordá-lo sob a suposição de que Cormier estava prestes a permitir que o Hall da Fama do UFC anunciasse sua aposentadoria do esporte.

Em vez disso, Cormier ouviu exatamente o oposto.

“Eu enganei vocês”, disse Guida para a multidão. “Não há como eu ir embora ainda. Quero parabenizar esse jovem Rafa Garcia e pedir para o Rafa Garcia trocar de luva comigo porque foi uma atuação e tanto dele.”

Guida então passou a enviar várias mensagens de feliz aniversário, inclusive uma dirigida à mãe, que compareceu à luta dele no sábado.

Essa mensagem sincera pode ter feito Guida parecer um bom filho, mas não o tornou exatamente querido por Dana White, porque o presidente do UFC não ficou nem um pouco feliz com o fato de a transmissão ter sido sequestrada sob falsos pretextos.

“Isso realmente me irritou, para ser honesto com você”, disse White ao reagir à farsa de Guida. “Não, isso me irritou.

“Eu gosto [Clay Guida]ele é um cara legal, mas você está fingindo sua aposentadoria para poder dar feliz aniversário para alguém?”

Guida não estava sozinho, porque Bill Algeo também fez algo semelhante pouco antes de atirar na multidão em Kansas City.

No caso dele, Algeo acabou de finalizar TJ Brown com um mata-leão, que culminou na luta da noite, então ele já tinha direito a uma entrevista pós-luta.

Algeo, que é de fora da Filadélfia, usou seu tempo de microfone como um pequeno retorno depois que seus Eagles perderam para o Kansas City Chiefs no Super Bowl.

Enquanto isso, Guida só teve chance de falar porque todos os sinais apontavam para ele pendurando as luvas, e ele estava apenas tentando marcar uma entrevista para si.

“Estamos realizando um evento ao vivo aqui, você sabe o que quero dizer?” Branco disse. “Não fiquei feliz com isso.

“Ele estava dizendo parabéns para alguém ou algo assim. Isso não foi bom.”