Dana White sobre aposentadoria de Jorge Masvidal: ‘Aquela joelhada voadora mudou a vida dele’

Jorge Masvidal passou grande parte de sua carreira como um dos lutadores mais subestimados nos esportes de combate, mas se aposentou como uma superestrela legítima.

Na noite de sábado, no UFC 287, o veterano, agora com 38 anos, encerrou sua carreira após uma derrota por decisão unânime para Gilbert Burns, mas saiu sem arrependimentos ao anunciar que passou do nada para se tornar um multimilionário durante sua carreira de luta. . Embora ele tenha competido profissionalmente nos últimos 20 anos, Masvidal realmente não se tornou um grande atrativo até 2019, quando marcou nocautes consecutivos sobre Darren Till e Ben Askren.

Foi a última finalização que transformou Masvidal em um nome familiar depois que ele derrotou Askren com uma joelhada voadora de cair o queixo em apenas cinco segundos, garantindo a ele o nocaute mais rápido da história do UFC.

“Aquela joelhada voadora mudou sua vida”, disse White sobre Masvidal na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 287. “Quando ele jogou aquela joelhada voadora, mudou toda a sua vida.”

Essa finalização espetacular levou Masvidal para sua próxima luta, onde ele encabeçou o pay-per-view do UFC 244 contra Nate Diaz para coroar o primeiro e único campeão do “baddest motherf*****” com Dwayne “The Rock” Johnson trazido para o gaiola para envolver o título na cintura do vencedor. Masvidal dominou a luta com os médicos interrompendo a ação após o terceiro round porque Diaz sofreu tantos danos que não teve permissão para continuar.

Infelizmente, essa foi a última vitória do recorde de Masvidal, mas ele ainda encabeçou mais três eventos do UFC, incluindo duas lutas pelo título contra Kamaru Usman.

Antes da noite de sábado, Masvidal havia mencionado que uma derrota para Burns poderia levar à sua aposentadoria.

White diz que Masvidal finalmente fez o movimento certo, mas mais do que tudo, ele elogia o meio-médio agora aposentado por sair com o tipo de estabilidade financeira que proporcionará à sua família nos próximos anos.

“Escute, assim que você pensar em se aposentar, você deve entrar neste negócio”, disse White. “Ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro esta noite. Ele também tem coisas fora do octógono, como Conor [McGregor] faz e alguns desses outros caras e acho que ele provou tudo o que precisava para provar a si mesmo. Ele mudou a vida de sua família e por que não?”

No que diz respeito às suas atividades fora da jaula, Masvidal acaba de promover um evento sob seu selo Gamebred Boxing que contou com o ex-campeão do UFC Anthony Pettis no evento principal contra Roy Jones Jr.

O card foi realizado em vários formatos, incluindo o pay-per-view do UFC Fight Pass, e White foi uma das pessoas que sintonizaram para ver o evento.

Embora ele não tenha gostado muito de ver Jones, de 54 anos, perder para Pettis por decisão da maioria, o presidente do UFC ainda gostou muito com base no que viu na promoção de Masvidal, que provavelmente se tornará uma de suas prioridades na aposentadoria. .

“Na verdade, eu assisti a luta”, revelou White. “Gostei da eliminatória. A eliminatória teve boas lutas. A outra coisa que me impressionou é que eles realmente tiveram uma boa produção. Quando você assiste a um programa pequeno como esse, uma coisa que você precisa entender se a produção é boa ou não é a rapidez com que o replay chega. Eles estavam bem no topo dos replays. Os replays saíram rápido. Eles fizeram um ótimo trabalho com a produção. Fiquei impressionado com isso.

“O que eu não gosto é de gente de 50 anos brigando. Não é apenas minha coisa. Então o co-principal [with Vitor Belfort and Ronaldo ‘Jacare’ Souza] e o principal, mas o resto do card – quero dizer, José Aldo e Jeremy Stephens foi uma luta incrível. Eu me diverti assistindo o cartão.”