D’Angelo Russell inadvertidamente cria campanha de marketing genial para rival da NBA

Adepois de derrotar o Memphis Grizzlies no sábado na Crypto.com Arena, Los Angeles Lakers guarda D’Angelo Russell começou sua coletiva de imprensa pós-jogo com uma garrafa “Coco5” na mesa, que logo foi removida por um membro da equipe.

Russell, 27 anos, foi informado de que a marca não é parceira da franquia ou da liga, ele não tinha permissão para mostrá-la diante das câmeras.

“É meu parceiro”, respondeu Russell. “Você vai ter que me multar. Coco cinco.”

A garrafa foi tirada da mesa, mas o momento viralizou e criou uma genial campanha de marketing para a marca.

Coco5 compartilhou um anúncio das travessuras de Russell na manhã seguinte no Twitter e agora a mídia social quer experimentar a bebida que eles nem sabiam que existia.

Quem é o dono do Coco5?

Phoenix Suns guarda Devin Booker é o proprietário majoritário da bebida esportiva Coco5, cujo slogan é “Real Drinks Real”.

A água com sabor de coco é uma alternativa saudável às bebidas energéticas e conta com vários embaixadores da marca no NBA comunidade.

Charles Barkely, Markieff e Marcus Morris, Derrick Rose e Charles Barkley estão entre os parceiros.

Russell não poderia ter escolhido um momento melhor para promover sua bebida esportiva. O Lakers assumiu a liderança da série por 2 a 1 em um jogo que o viu terminar com 17 pontos e sete assistências.