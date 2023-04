Dani Alves recebe visita inesperada na cadeia: está afetando minha saúde mental

Daniel Alves ainda está na prisão depois de ser acusado de agressão sexual no início deste ano.

O jogador de futebol brasileiro teria estuprado uma jovem em uma boate em Barcelona no último dia 30 de dezembro.

O antigo Barcelona O zagueiro está tentando se adaptar à nova vida atrás das grades enquanto aguarda o julgamento e vem recebendo ‘algumas’ visitas de familiares e amigos.

Uma mensagem ambígua de irmão para irmão

irmão de alves Ney Alves postou uma mensagem um pouco obscura através de sua mídia social que muitos acreditam ser uma referência à situação de seu irmão.

Nesta ocasião, ele simplesmente quis agradecer a Deus por tudo que lhe deu.

“Jesus, hoje não quero te pedir nada. Só quero te agradecer pela minha saúde, pela minha família, pelo pão de cada dia, pela minha liberdade e pela oportunidade de mais um dia. Obrigado Deus, “, ele expressou no sábado em suas contas de mídia social.

Mulher de Alves visita marido atrás das grades

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanzestava entre os que o visitaram na prisão, apesar do afastamento desde o suposto delito.

Sanz chegou à prisão e absteve-se de fazer qualquer comentário à imprensa.

Ela estava acompanhada por Daniel Alvesamigo próximo, Bruno Brasilque visita semanalmente o craque brasileiro.

Depois de uma hora e meia na unidade, Joana saiu da prisão enquanto um carro esperava para levá-la embora.

Saindo das redes sociais de vez

Joana Sanz divulgou um comunicado via Instagram no qual anunciou que está deixando as redes sociais por causa do impacto que está tendo sobre ela neste momento.

“Espero que tudo isso pare porque está afetando minha saúde mental e minha vida social”, disse ela.

“Não sou uma pessoa que vive de me expor publicamente porque isso me causa ansiedade e não é para mim. Graças a Deus, posso fazer meu trabalho longe dos holofotes da mídia.

“Agradeço a todas as pessoas que me apoiaram com preciosas mensagens de incentivo e que até me abraçaram na rua sem me conhecer.

“Não sei se volto aqui, é hora de desligar.”