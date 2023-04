Dani Alves sozinho: irmão posta mensagem diferente nas redes sociais

Adepois de ser acusado de supostamente estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona em 30 de dezembro, Daniel Alves entrou em custódia e está na Prisão Brians 2, na Catalunha, desde janeiro.

Enquanto aguarda julgamento, ele tenta se adaptar à nova vida atrás das grades e tem recebido várias visitas nas últimas semanas, enquanto familiares e amigos tentam apoiá-lo.

No entanto, parece que o futebolista tem recebido cada vez menos apoio da família.

Não só sua esposa Joana Sanz decidiu se separar dele, mas agora seu irmão Ney Alves postou uma mensagem misteriosa nas redes sociais, que gerou dúvidas.

O que o irmão de Dani Alves disse nas redes sociais?

“Jesus, hoje não quero te pedir nada”, Ney Alves escreveu no Instagram.

“Só quero agradecer pela minha saúde, pela minha família, pelo pão de cada dia, pela minha liberdade e pela oportunidade de mais um dia. Obrigada, Deus.”

Isso levantou as sobrancelhas porque este é um tipo de postagem muito diferente em comparação com os outros de Ney Alves nas últimas semanas, quando sempre falava do irmão e o defendia.

O irmão até atacou Joana Sanz nas redes sociais, mas agora houve uma clara mudança de tom.