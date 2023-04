Dani Alves volta a questionar com sua última declaração: os dois erros que comprometem sua credibilidade

Mhoje, jogador de futebol Daniel Alves prestou novo depoimento, a seu próprio pedido, perante o juiz do caso do suposto estupro de uma jovem na boate Sutton, em Barcelona, ​​no dia 30 de dezembro.

Alves, que já passou três meses preso sem direito a fiança, quis oferecer uma nova versão dos factos, naquela que é a sua quinta versão do que aconteceu no referido clube do Barcelona no final de 2022.

O brasileiro, que vem mudando sua versão sobre o ocorrido a cada depoimento, afirmou que em todos os momentos a relação foi consentida por ambas as partes, argumento em que se baseia sua defesa.

Alves quis justificar ao juiz que todas as mudanças em sua história se deviam unicamente à sua intenção de esconder a infidelidade de sua esposa Joana Sanz. No entanto, esta última aparição de Alves perante o magistrado que investiga o caso volta a suscitar dúvidas, sobretudo no que diz respeito a dois aspectos a ter em conta: as feridas da vítima no joelho e as pegadas na sanita.

Quais foram os dois erros de Alves?

Questionado sobre a primeira, as feridas que a vítima tinha nos joelhos e que foram tratadas no Hospital Clínico de Barcelona a 30 de dezembro, Alves hesitou. Ele acabou declarando que possivelmente a jovem os provocou ao se abaixar para fazer sexo oral nele, o que em parte contrasta com a afirmação de que foi uma relação consensual.

O antigo Barcelona O jogador também não conseguiu explicar o fato de a polícia ter encontrado as impressões digitais da mulher por todo o banheiro. Segundo relato de Alves, ele se sentou no vaso sanitário e a jovem se ajoelhou na frente dele para fazer sexo oral nele. Ela então se sentou em cima dele e ele a penetrou. Então, por que havia vestígios da suposta vítima por todo o banheiro?