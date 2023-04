Daniel Cormier preocupado com Nate Diaz em luta contra Jake Paul: ‘Fique longe da mão direita’

Daniel Cormier espera que Nate Diaz não esteja negligenciando Jake Paul.

Diaz enfrenta Paul em uma luta de boxe no dia 5 de agosto em Dallas, uma luta que coloca um veterano de 15 anos no UFC contra um YouTuber que começou no boxe em 2018 e desde então tem o hábito de derrotar estrelas do MMA. Esta é a primeira luta de boxe profissional da carreira de lutador de Diaz.

Discutindo a luta em seu canal no YouTube, Cormier destacou alguns perigos que Diaz deve considerar ao entrar no ringue com “The Problem Child”.

“Acredito que este será o maior pagamento da carreira de Nate Diaz e sei que Nate ganhou muito dinheiro no UFC”, disse Cormier. “Dito isso, porém, não sei o quanto gosto disso. Não sei o quanto gosto da luta baseada em duas coisas: Jake é grande para ele. Jake vai ser grande para Diaz. E Jake também está melhorando como boxeador, mas Jake também pode bater em Nate, e essa é a preocupação. Nate é um cara que apanha porque Nate é durão.

“Nate foi atingido por [Jorge] Masvidal. Nate foi atingido por Tony Ferguson, e sabemos quem Tony Ferguson é hoje em oposição a quem Tony Ferguson era antes. Nate pode ser atingido, e esse cara vai ser maior que Nate. Esse cara vai lutar em um conjunto de regras que o beneficia. Vai ser difícil. Vai ser uma luta muito dura para o Diaz, justamente porque ele tem que estar muito atento.

“Agora, Diaz pode enviar mensagens para ele? Sim. Se ele puder superá-lo. Acho que a capacidade de Diaz de superar as pessoas é o que será sua maior vantagem nesta luta, porque a única coisa que vimos em Paul, vimos contra Tyron pela primeira vez, vimos contra Tommy Fury da última vez, vimos isso em inúmeras ocasiões que ele pode se cansar. Ele pode cansar. Porque tudo isso é novo para ele. Nate não se cansa. Então, se Nate vai ter a oportunidade de vencer essa luta, Nate tem que estabelecer um ritmo alto no início, e ele tem que manter esse ritmo durante toda a luta e ele tem que ficar longe da mão direita.

Ao longo de sua longa carreira no MMA, Diaz ganhou a reputação de entreter lutas de três rounds com muitas trocas de trocação, embaralhadas divertidas e provocações frequentes. Diaz também é conhecido por sua durabilidade, falhando apenas em chegar ao sino final três vezes em 34 lutas.

O californiano de 37 anos se separou do UFC em setembro passado, depois de lutar por seu contrato com uma vitória sobre Tony Ferguson.

Cormier vê Diaz como tendo muitos atributos que podem beneficiá-lo contra Paul, mas teme que o Paul maior possa encontrar uma maneira de socar Diaz.

“Estou confortável em fazer uma previsão sobre essa luta?” disse Cormier. “Não sei. Mas se estou tendo que adivinhar, vendo os dois recentemente, sinto que o cara maior e mais jovem geralmente é com quem você iria e o cara maior, mais jovem e mais fresco é Paul.

“Paul não está ou não passou pelas guerras com Conor McGregor. Paul não passou pelas guerras de lutar pelo campeonato do UFC com os melhores lutadores do mundo. Ele está fresco. Sua luta mais dura foi contra Tommy Fury. E ele é maior. Isso é o que eu acho que pode ser um dos maiores problemas que meu garoto Nate tem que lidar quando se trata dessa luta. Mas se alguém pode perturbar o carrinho de maçã, é Nate Diaz.

“Estou feliz que Nate tenha a oportunidade de lutar e ganhar muito dinheiro e lutar contra um cara que muitos não consideram um lutador de verdade. Eu faço. Acho que Paul, neste ponto, provou que é um lutador. Vamos ver o que acontece com ele e Nate Diaz. Mas eu estaria mentindo se não dissesse que isso me deixa um pouco nervoso, porque me preocupo se esse cara bater em Nate, talvez ele consiga derrubá-lo. O boxe é muito diferente de tudo que você já fez.”