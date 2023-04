Daniella Chavez: Da confissão de Cristiano Ronaldo à gabação de ter sido capa da Playboy

EUnfluenciadora e modelo Daniela Chávez ainda está na moda. O chileno, considerada uma das 10 latinas mais sexytem se gabado nas redes sociais de um novo projeto que surgiu e que ela quis compartilhar com todos os seus seguidores.

Daniella tem uma grande comunidade de quase 18 milhões de seguidores no Instagramo que significa que todo o conteúdo dela recebe muitas reações e comentários.

A modelo chilena quis compartilhar que vai estar na capa da Playboy, embora não tenha revelado em que país estará na capa. Ela é uma das modelos mais solicitadas por todas as marcas que desejam trabalhar com ela.

No entanto, nos últimos tempos Daniela Chávez ficou mais conhecido por uma confissão que deu a volta ao mundo. Nas redes sociais, ela garantiu que fez sexo com Cristiano Ronaldo em 2015.

“Se alguém faz sexo com outra pessoa que não é seu parceiro, mas é uma pessoa livre de mente e corpo sem dar explicações, isso é infidelidade? Então com Cristiano Ronaldo fomos infiéis? Foi apenas sexo e com permissão da minha parte, não dele! Sexo grátis também existe”, comentou ela em suas redes sociais.

Muitos não acreditaram nela, porém, Daniella foi franca: “Tenho até vídeo, mas não consigo colocar, porque é privacidade dele e estamos sem roupa”. Enquanto isso, a influencer segue com seu trabalho como modelo para a famosa e conhecida revista playboy.