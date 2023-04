Danny Sabatello reage à aposentadoria do companheiro de equipe, ‘gangster da vida real’, Jorge Masvidal

Enquanto Jorge Masvidal se prepara para virar a página em sua vida de combate, Danny Sabatello acredita que “Gamebred” venceu o jogo de artes marciais mistas.

Masvidal, companheiro de equipe de Sabatello na American Top Team, anunciou sua aposentadoria do MMA após uma derrota por decisão unânime para Gilbert Burns no início deste mês no UFC 287. O campeão “BMF” percebeu que não era mais o mesmo lutador que lutou em um UFC mágico correr em 2019, e para um par de tiros de título mundial no ano seguinte.

“Masvidal é um gângster absoluto, da vida real”, disse Sabatello ao MMA Fighting. “Se você o conhece, isso é um fato. Ele realmente não dá a mínima, o que é meio louco, se é na jaula ou na rua. Esse é um cara que quando ele diz algo, você tem que ouvi-lo completamente, porque ele realmente fala sério. Ele também é o cara mais legal e o melhor companheiro de equipe. Um companheiro de equipe muito leal.

“Lembro-me de uma das minhas primeiras semanas na American Top Team – quando eu nem tinha uma luta ainda e eu não era realmente ninguém e ele estava tendo essas lutas massivas – terminamos nossos treinos e ele ficou depois por cerca de uma hora só para me ajudar e não nos conhecíamos bem”, disse Sabatello. “Mas ele fez isso apenas para me ver melhorar e tentar me ajudar a vencer as lutas.

“Ele não era treinador nem nada na época. Ele é um cara que, quando cheguei à ATT, eu e ele meio que nos demos bem. Então, temos tentado ajudar um ao outro, tentando melhorar um ao outro. Ele é um grande amigo meu e estou muito feliz com sua carreira. Estou tão feliz que ele conseguiu a fama e as grandes lutas que fez. Foi muito merecido. Ele realmente é o BMF – o maldito filho da puta.

Sabatello se prepara para a luta nesta sexta-feira, quando enfrenta Marcos Breno no Bellator 294, no Havaí. “The Italian Gangster” parece se recuperar de sua derrota na decisão dividida da semifinal do GP do peso-galo para Raufeon Stots no Bellator 289 em dezembro passado.

No que diz respeito à longa carreira de Masvidal, é esperança de Sabatello que os fãs e especialistas do esporte deem flores ao astro de Miami.

“Muitos desses caras podem ter um bom ano, dois, três bons anos na luta profissional, mas uma coisa é estar neste esporte há 20 anos e ainda lutando contra os melhores, melhores”, explicou Sabatello. Isso é algo que realmente não acontece muito. É algo que realmente deve ser reconhecido. Estou muito animado para o que quer que ele tenha a seguir, porque é um cara que sempre terá sucesso.

“Eu não me importo com o que você diz, o que ele fez naquela última luta, o cara que ele lutou [in] Burns também é muito bom e ficou lá com ele. Ele aguentou com um lutador muito bom, e foi assim que ele saiu.”