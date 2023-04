Darius Garland marca 32, Cavaliers batem os Knicks para igualar a série

Darius Garland não poderia mudar o que aconteceu em uma estreia decepcionante nos playoffs.

Na noite de terça-feira, Garland garantiu que ele não repetisse.

Dando o tom da agressividade desde o início, Garland marcou 26 dos 32 pontos que disputou no primeiro tempo e o cavaleiros igualou seus Conferência Leste série de playoffs contra o New York em um jogo cada, com uma vitória por 107-90.

“Esse é o All-Star que conhecemos, e foi bom ver”, disse o armador do Cavs Donovan Mitchell, um dos muitos que pediram que Garland fosse mais assertivo. “Ele saiu com um propósito. Havia apenas um olhar diferente em seus olhos.”

Garland marcou 15 pontos no segundo quarto, quando Cleveland apertou defensivamente e dominou Nova York, forçando nove viradas no caminho para abrir uma vantagem de 20 pontos no intervalo. O Cavs aumentou sua vantagem para 29 na quarta.

Por dois dias, Festão havia se castigado pelo desempenho no jogo 1, quando não tentou um chute no quarto período e finalizou com uma assistência em 43 minutos. Durante as sessões de filmagem, seus companheiros apontavam momentos em que ele precisava filmar. Onde quer que ele fosse, ele ouvia a mesma mensagem.

“Todo mundo no prédio me disse para ser agressivo, chutar a bola”, disse ele. “Assisti ao filme desde o primeiro jogo e vi algumas oportunidades em que posso buscar o meu e ser agressivo e foi isso que tentei fazer hoje.”

A derrota de Cleveland terminou com uma falta dura e algumas perguntas sobre por que os titulares de Nova York ainda estavam no chão.

Com os Knicks perdendo por 23, Júlio Randle entrou para uma enterrada e foi atingido pelo pivô do Cavs, Jarrett Allen, e o atacante All-Star de Nova York caiu desajeitadamente fora de campo. Randle ficou chateado com o contato e trocou palavras com vários jogadores do Cavs e com o técnico JB Bickerstaff.

“Achei um pouco desnecessário”, disse Randle. “Entendo que nos playoffs você não desiste das jogadas. Mas, normalmente, você corre pelo corpo. Não é assim.”

Allen foi chamado por falta flagrante, que Bickerstaff considerou imerecida.

“Eles continuaram jogando duro. Eles continuaram correndo pelas pistas de ultrapassagem. Por que um time jogaria duro e o outro não”, disse ele. “Não havia nada de sujo na jogada. Não foi uma falta flagrante. Ele contestou um chute no aro. É simples assim.”

Caris LeVert marcou 24 pontos fora do banco e Mitchell somou 17 e 13 assistências para o Cavs, que foi muito mais físico do que no jogo 1 e enfrentou o Knicks.

Randle marcou 22 pontos e Jalen Brunson somou 20 para o New York, que conseguiu a divisão que precisava Rocket Mortgage FieldHouse para voltar para casa para o jogo 3 no Madison Square Garden na noite de sexta-feira.

“Você sabe o que esperar”, disse Randle. “É o Jardim. É o Jardim.”

O Cavs igualou a fisicalidade do Knicks desde o início, vencendo as bolas 50/50 que foram para Nova York na estreia. E se lidar com a resistência recém-descoberta de Cleveland não era um desafio suficiente, os Knicks se batiam.

Durante uma sequência no segundo quarto, quando o Cavs estava começando a se afastar, Randle se virou para correr e acidentalmente acertou Brunson no rosto, fazendo com que seu companheiro de equipe recuasse de dor.

Garland infligiu seu próprio dano.

O jogador de 23 anos foi estranhamente tímido no jogo 1 e ouviu sobre isso de fãs e companheiros de equipe. Após o treino de segunda-feira, ele teve uma conversa profunda com Mitchell, que o incentivou a se soltar.

Festão entendi a mensagem.

Ele drenou um par de 3 pontos durante uma corrida de 13-4 no segundo quarto e, em seguida, não demonstrou medo quando dirigiu para a cesta e tentou enterrar sobre Isaiah Hartenstein, pivô de 7 pés do Knicks, que escapou como goleiro ao fazer uma falta no Cleveland. guarda.

“Nunca o vi tentar enterrar em ninguém, muito menos em uma bola de dois metros”, disse Mitchell.

O banco do Cavs explodiu ao ver a bravata de Garland, e Mitchell deu um tapa em suas mãos antes de incitar a multidão lotada a reconhecê-lo. O momento pareceu abalar os Knicks quando Josh Hart, do New York, foi chamado por uma falta técnica.

TIP-INS

Knicks : Não marcou um field goal nos primeiros 5:13 do segundo quarto. … Randle teve duas conversas prolongadas na segunda com o árbitro Tony Brothers. … Hart foi ineficaz no tornozelo teimoso. Ele marcou apenas 5 pontos depois de fazer 17 no jogo 1.

cavaleiros : Marcou 19 pontos em turnovers no segundo quarto e 27 no primeiro tempo. O Cleveland é o primeiro time a fazer isso desde Denver em 2009. … F Danny Green fez sua primeira aparição na série, marcando 3 pontos em 20 minutos. Seus 315 arremessos de 3 pontos nos playoffs da carreira são o nono maior número na história da NBA. … F Isaac Okoro sofreu duas faltas iniciais e jogou apenas três minutos. … Os 26 pontos de Garland no primeiro tempo ficaram três aquém do recorde do playoff do clube para um tempo detido por LeBron James (2018). … Cleveland quebrou uma seqüência de cinco derrotas consecutivas nos playoffs.

A SEGUIR

O Knicks recebe seu primeiro jogo de playoff desde 2 de junho de 2021, na sexta-feira. O New York está 3-1 em casa nos playoffs contra o Cleveland.