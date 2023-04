Darren Till antecipa boxe a seguir: ‘Eu simplesmente atropelaria’ Logan Paul e Tommy Fury

Darren Till sabia que teria opções depois de pedir e receber sua liberação do UFC.

De acordo com o ex-desafiante ao título do UFC, ele já conversou com várias promoções de MMA, mas ainda vê um cruzamento de boxe como o próximo passo mais provável para sua carreira. Dito isto, se uma oferta aparecer em sua mesa que seja tão ridícula que ele simplesmente não possa deixar passar o dinheiro, Till provavelmente mudará de ideia.

“A coisa para mim provavelmente será o boxe”, disse Till ao seu patrocinador no Neue Online Casinos. “Provavelmente vou acabar boxeando. Isso é provavelmente o que eu vou acabar fazendo. Saí de boas relações com o UFC. Provavelmente é um pouco desrespeitoso ir para outra organização de MMA quando eu disse a eles que quero fazer isso e aquilo, mas ao mesmo tempo, digamos que o PFL, que já me procurou por sinal, o Bellator vem com uma oferta Não posso recusar, então tenho que aceitar.

“O PFL já está batendo na porta com uma oferta muito grande, então seria uma bobagem recusar, mas eu disse para voltar com algo mais. Veremos, mas definitivamente há ofertas na mesa de todos os lugares. Como eu disse, há ofertas na mesa, UMA, coisas assim. Eu sou um agente livre. Sou livre e aberto ao mundo. Mostre-me o dinheiro.”

Se o boxe é o próximo para Till, ele tem interesse em quem está pagando mais dinheiro, mas ele também já foi marcado infinitamente em uma possível luta contra Logan Paul, que já lutou contra o influenciador social KSI e também participou de uma partida de exibição. contra Floyd Mayweather.

No momento, Paul está focado em sua carreira de wrestling profissional na WWE, onde se apresentou na WrestleMania 39 em uma luta contra Seth Rollins no último sábado.

“Se essa luta acontecer, tenho meu time falando por mim, ele tem o time dele, é uma luta de muito dinheiro”, disse Till sobre Paul. “O cara, ele é um boxeador tanto faz, eu sinto que iria simplesmente passar por cima dele. Veremos. Talvez isso aconteça em algum momento no futuro.

“Se eu for para o boxe, vou atropelar esses caras. Correndo sobre eles.”

Por mais confiança que ele tenha em uma possível luta de boxe contra Paul no futuro, Till não pode dizer com certeza se essa luta acontecerá, porque ele sabe que o nativo de Ohio, de 27 anos, tem muito em seu prato atualmente. .

“Ele parece fazer muito, wrestling, boxe, WWE. Ele é um showman”, disse Till. “Ganhar muito dinheiro. Eu sei que ele tem aquela bebida Prime e parece estar indo muito bem. Eu sou um desses caras, se vejo um cara ganhando dinheiro, sempre fico feliz por eles. Eu não sou um odiador. Se dá dinheiro, faz sentido. Esse é o meu lema.”

Outro confronto potencial para Till pode ser um confronto final contra Tommy Fury, que recentemente despachou Jake Paul em uma decisão dividida para a vitória mais importante de sua carreira. Fury, 23, poderia enfrentar Paul em uma revanche imediata, mas Till gosta de suas chances se ele enfrentar o irmão mais novo do rei dos pesos pesados ​​Tyson Fury.

“Cem por cento, como eu disse, se eu for lutar boxe, vou atropelar esses caras, incluindo Tommy”, disse Till. “Veremos. Ele ganhou muito dinheiro [fighting Jake Paul], Eu não sei o que ele está fazendo agora. Ele está relaxado, eu sei que ele acabou de ter um bebê. Veremos.”

Till brincou que ele fará algum tipo de anúncio sobre sua carreira nas próximas semanas, mas ele ainda está recebendo ligações e procurando a melhor oferta possível enquanto procura seu próximo passo fora do UFC.

“Vamos ver o que acontece”, disse Till. “Mostre-me o dinheiro!”