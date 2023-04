Datum TI Contratação no Sul e Sudeste do Brasil – Confira!

A Datum TI, empresa que atua no desenvolvimento de software, de plataformas e de aplicativos mobile, outsourcing de profissionais altamente capacitados e consultoria em TI, está com algumas vagas abertas pelo país. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos disponíveis:

Analista de Dados Sênior – Santa Maria – RS e Remoto – Efetivo;

Analista de Segurança da Informação – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Analista de Service Desk Sênior – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Sistemas ERP Sapiens – Igrejinha – RS e Remoto – Efetivo;

Analista de Testes Manuais – Porto Alegre – RS e Remoto- Efetivo;

Analista Faturamento – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista Financeiro PL/SR – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista Retail Oracle Especialista – Trabalho Remoto – Efetivo;

Desenvolvedora BackEnd/Node Sênior/Especialista – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Especialista de TI – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Especialista em Soluções de TI – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Estágiário Setor Financeiro – Porto Alegre – RS – Estágio;

Gerente de Pedidos de Assinatura – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Gerente de Projetos SAP SR – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Arquiteta de Soluções SAP Sênior (Híbrido) – São Paulo – SP e Remoto;

Pessoa AWS DevOps Especialista – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Pessoa Consultora de Análise de Dados – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Pessoa Consultora Quality Assurance em Power BI – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Datum TI e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Datum TI, é interessante ressaltar que, atualmente, lidera mais de 80 projetos e uma carteira de mais de 40 clientes ativos nos segmentos de varejo, bancos e fintechs, entre outros.

Além disso, trabalha constantemente para oferecer um ambiente inspirador e agradável para quem faz parte da Datum, desde a chegada na empresa. Por isso, tem parcerias com Gympass e Zenklub, além de oferecer weeklies com profissionais de nutrição, psicologia e educação financeira.

