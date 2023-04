David Beckham e suas constantes discussões com Victoria por causa de seu TOC

David Beckham e Victoria estão casados ​​há anos e se conhecem perfeitamente. O ex-jogador chegou a tornar público há algum tempo que sofria de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), o que o levava a agir de forma estranha às vezes.

“Tudo deve ser ordenado em linha reta e [things] deve ser sempre equilibrado”, disse Beckham.

“Quando coloco refrigerantes na geladeira, devem ser números pares, se forem ímpares retiro um e coloco em outro armário. Se vou para um hotel, antes de relaxar tenho que colocar todos os panfletos e livros no quarto em uma gaveta.”

beckham lançará em breve um documentário sobre sua ilustre carreira. Será produzido pela Netflix e dirigido por Fisher Stevens.

Quando a série de Beckham será lançada na Netflix?

A data de lançamento ainda não foi anunciada, mas tudo indica que será em algum momento deste ano. Segundo as primeiras informações que surgiram, David falará sobre as horas que passa limpando e arrumando sua casa antes de dormir e o veremos todas as noites alinhando interruptores de luz ou limpando velas.

“É cansativo passar por cada vela limpando-a,” ele notou.

“Eu recorto a cera da vela, limpo o vidro, esse é o meu ódio de estimação, a fumaça dentro da vela… eu sei, é estranho.

“O fato de que, quando todos estão na cama, eu dou a volta, limpo as velas, acendo as luzes no lugar certo, me certifico de que todos os lugares estão arrumados.”

Esses hábitos levaram a muitas discussões com Victoria. Algumas dessas divergências serão mostradas na série.

Um dos motivos da briga do casal é deixar o sal fora do lugar na cozinha. Além disso, os dois diante das câmeras vão trocar opiniões sobre o assunto de forma divertida e sarcástica.

Ao longo da série, conheceremos melhor Beckham, pois ele mostrará imagens inéditas de sua infância e vídeos caseiros de momentos íntimos de sua família.

Ele também falará sobre sua trajetória profissional e relembrará suas melhores partidas, além do gol que marcou contra Grécia ajudar Inglaterra para se qualificar para o Copa do Mundo de 2002.