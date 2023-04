Declaração de imposto alterada: você pode alterar sua declaração de imposto se já a preencheu?

An declaração de imposto alterada é uma declaração de imposto que você preenche depois de já ter apresentado sua declaração de imposto original, quando você precisa fazer alterações ou correções nas informações relatadas nela.

Pode ser necessário apresentar uma declaração de imposto alterada se você cometeu um erro ou se esqueceu de incluir informações em sua declaração de imposto original ou se recebeu documentos fiscais adicionais depois de arquivá-la.

O IRS fornece um formulário específico para apresentação de uma declaração de imposto alterada no EUAque é chamado Formulário 1040X. Este formulário deve ser arquivado em papel e não pode ser enviado eletronicamente.

Você precisará fornecer as informações de sua declaração de imposto original, juntamente com as alterações que está fazendo.

Você também precisará explicar o motivo das alterações e fornecer quaisquer documentos de suporte adicionais necessários.

Quanto tempo você tem para corrigir uma declaração de imposto?

É importante observar que você só pode alterar sua declaração de imposto dentro de três anos a partir da data em que apresentou sua declaração de imposto original ou dentro de dois anos a partir da data em que pagou o imposto, o que ocorrer mais tarde.

Se você apresentou sua declaração de imposto original antecipadamente, o período de três anos começa na data de vencimento da declaração, não na data em que você a apresentou.

Você pode alterar sua declaração de imposto se já a arquivou?

A resposta é sim. Você pode alterar sua declaração de imposto se já a tiver arquivado no Internal Revenue Service (IRS).

Existem vários motivos pelos quais você pode precisar alterar sua declaração de imposto de renda, incluindo erros na renda, deduções ou créditos, ou se você esqueceu de incluir a renda ou recebeu receita adicional após preencher a declaração original.

Para alterar sua declaração de imposto de renda, você precisará preencher e arquivar o Formulário 1040X, que é a Declaração de Imposto de Renda Individual dos EUA alterada.