Dedução Fiscal 179d 2023: Quais são as mudanças em 179D para 2023?

Tele 179D Dedução Fiscalque oferece incentivos para projetos e construções energeticamente eficientes, está passando por mudanças significativas em 2023. A partir do próximo ano, a dedução máxima aumentará para $ 5,00 por pé quadrado, acima do limite anterior de US$ 1,80 por metro quadrado.

Para se qualificar para o nível mais alto de deduções, os prédios devem ser construídos com os requisitos salariais e de aprendizagem vigentes e devem atender ou exceder os Norma de Referência ASHRAE 90.1 que estava em vigor por quatro anos antes da data em serviço do edifício. Cada porcentagem adicional de redução de energia aumentará a dedução em US$ 0,10, até US$ 5,00 por pé quadrado.

Para projetos iniciados antes de30 de janeiro de 2023, os salários vigentes não são necessários para se qualificar para o nível mais alto de deduções. No entanto, qualquer construção ou instalação iniciada em ou após 30 de janeiro de 2023deve atender aos salários vigentes para se qualificar para o nível mais alto de deduções.

Dedução 179D beneficia projetistas de edifícios isentos de impostos em 2023

Arquitetos, engenheiros e outros designers podem se beneficiar das mudanças no 179D Dedução. A partir de 2023, os designers podem obter 179D Deduções de entidades isentas de impostos, incluindo organizações públicas como escolas K-12, instituições de ensino superior, bibliotecas, prédios municipais, repartições públicas, estacionamentos e terminais aeroportuários. Outras entidades isentas de impostos, como organizações de caridade, instituições religiosas, escolas e faculdades particulares, hospitais sem fins lucrativos, museus privados, governos tribais e qualquer outra organização abrangida por 501(c)também pode aproveitar o 179D Dedução.

O 179D Dedução pode ser tomada a cada três anos fiscais quando o edifício for colocado em serviço em 2023 e posteriormente. Com as mudanças de 179d Dedução Fiscal 2023, os contribuintes podem fazer deduções adicionais para melhorias energéticas posteriores, graças ao Lei de Redução da Inflação.

Em resumo, o 179D Dedução Fiscal está passando por mudanças significativas em 2023, com deduções mais altas disponíveis para projeto e construção de edifícios com eficiência energética. Arquitetos, engenheiros e outros designers podem se beneficiar das mudanças, bem como entidades isentas de impostos, como escolas, bibliotecas, prédios municipais e organizações de caridade. Com o 179D Deduçãoos contribuintes podem economizar dinheiro enquanto promovem a eficiência energética e a sustentabilidade no ambiente construído.”