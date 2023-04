Demetrious Johnson admite que ‘é definitivamente possível’ a próxima luta pode ser a última de sua carreira

Demetrious Johnson sabe que não tem muito tempo sobrando no MMA.

Enquanto se prepara para uma trilogia contra Adriano Moraes no primeiro evento do US ONE Championship, o ex-rei do peso mosca do UFC admite que sabe que o fim de sua carreira está próximo.

Não é uma questão de saúde ou de não poder mais conviver com os melhores lutadores do mundo. Em vez disso, Johnson disse que se trata apenas de saber que é o momento certo para chamar isso de carreira.

“É definitivamente possível [this is my last fight]”, disse Johnson na quarta-feira A Hora do MMA. “Com 36 anos, sento-me com a esposa e os filhos, até mesmo meus amigos íntimos, meu círculo íntimo, que não assistem artes marciais mistas, não treinam, todos têm empregos normais, pode-se dizer, e às vezes eu sentar lá e pensar, quanto mais eu preciso fazer? Quanto mais eu quero fazer?

“Já disse em algumas entrevistas que quero lutar jiu-jitsu brasileiro na IBJJF, porque meus filhos também estão fazendo isso. Chega um ponto em que é como quanto mais eu preciso fazer?”

Johnson conquistou muito durante sua carreira e também se saiu bem financeiramente. Mas ele encontrou inspiração ao ver alguns de seus amigos mais próximos na luta descobrirem o sucesso fora da jaula. Ele já construiu um canal de sucesso no YouTube por meio de sua paixão por jogos e gosta da ideia de depender de algo diferente do MMA para ganhar a vida.

“Eu olho para meus colegas que são meio da minha geração, como Khabib [Nurmagomedov], até mesmo Henry Cejudo”, disse. Quase me inspirei nele na primeira vez que treinamos juntos. Tipo, cara, você está fora há três anos, como você está ganhando a vida? [Cejudo] diz ‘Estou trabalhando, estou ganhando um bom dinheiro. Não preciso voltar a lutar. Estou voltando porque quero.

“Você olha para Tyron Woodley, ele está lá fora, então eu sinto que deve chegar um ponto onde eu tenho que me forçar. [to retire]. Contamos com meu corpo e meu atletismo para pagar minhas contas. É hora de começar a procurar outros caminhos para gerar receita, para sustentar meu estilo de vida. Então veremos.

“Vamos lá lutar, ganhar, perder, empatar, vou sair de férias com minha mulher e filhos, colocar os pés na areia e pensar se quero continuar lutando ou quero focar em outra coisa”.

Diz o velho ditado que o Pai Tempo está invicto, mas Johnson promete que a idade não é um fator determinante para ele lutar ou não novamente depois de 5 de maio. está mais do que confiante de que pode continuar por mais alguns anos. Ele simplesmente não vê uma razão para isso.

“Se o ONE Championship enviasse a você todas as minhas filmagens de como estou treinando, [it would be like] esse filho da puta ainda tem mais três ou quatro anos em mim”, disse Johnson.

“Eu sinto que tem que chegar a um ponto no tempo. Eu tenho usado esta citação – você vai a uma festa, está se divertindo, vê as garotas e todas essas coisas, começa a beber, bebe demais, fica bêbado. Você pode ficar na festa por muito tempo. Eu tenho esses sentimentos e essas emoções dentro de mim, tipo, talvez seja hora de fazer outra coisa.”

Claro, Johnson reconhece que os lutadores aposentados raramente permanecem assim, especialmente quando o fogo competitivo é alimentado novamente. Isso não é uma grande preocupação para ele, no entanto, porque ele se testaria em competições de grappling. Ele disse que a única maneira de voltar a lutar novamente seria um dia de pagamento tão ridículo que ele simplesmente não poderia dizer não.

“Para mim, tenho trabalhado muito, então acho que, se me afastar, não me vejo voltando, a menos que algo caia no meu colo como se eu tivesse que voltar e fazer isso”, disse Johnson. “Veremos.

“Espero [I wouldn’t come back]. A menos que seja uma quantidade significativa de número para onde está – e direi a todos o número como: ‘É por isso que estou voltando, rapazes, não poderia deixar passar, aqui estamos nós de volta’.

Mesmo que Johnson decida se aposentar após sua terceira luta contra Moraes, não espere que ele coloque as luvas na jaula e faça esse anúncio no microfone. Provavelmente, ele primeiro terá aquela conversa com sua esposa sobre a aposentadoria – e então ele deixará o resto do mundo saber.

“Acho que para mim compartilhar esse momento com o mundo em vez dela, seria [a disservice] ao que ela está comprometida comigo em minha carreira”, disse Johnson.

“Não quero dizer que ela colocou sua vida em espera, mas muitas das decisões que tomamos em nosso casamento e em nossa vida foram baseadas em mim. Então, acho que seria apropriado sentar com ela e dizer: ‘Acho que terminamos, vamos para o próximo capítulo da nossa vida’”.