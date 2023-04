Derrick Henry poderia ser negociado com os Eagles em breve e os ricos poderiam ficar mais ricos na NFL

Tele Draft da NFL de 2023 está ao virar da esquina, pois será celebrado a partir de 27 de abril até o dia 29 de Kansas City, Missouricom o NFL planejando um evento espetacular que atrairá mais de 300.000 visitantes e, enquanto as equipes se preparam para o evento, um componente-chave são as escolhas do draft, com vários acordos feitos entre as equipes para trocar jogadores em sua lista em troca da oportunidade de tentar encontrar um novo jogador de franquia das fileiras da faculdade entrando na liga.

Por exemplo, agora sabemos, devido a um relatório de Akbar Gbajabiamilaex-defesa do NFL e host Ninja Warrior, que o Philadelphia Eagles pretendo trocar por stud running back Derrick Henry com o Titãs do Tennessee.

Essa mudança certamente funcionaria para Derrick Henry, um dos melhores running backs da liga, que saberia estar atrás da melhor linha ofensiva da NFL com o Philadelphia.

Os Eagles, que perderam o Super Bowl LVII contra os Chiefs na última temporada, se beneficiariam muito de um running back como Henry, aumentando ainda mais suas possibilidades de fazer outra corrida no Super Bowl.

Muitos parecem acreditar que este relatório é preciso, visto que Henry e Gbajabiamila são representados pela mesma agência de esportes, a Creative Artists Agency (CAA).