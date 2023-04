Descobrindo os Assuntos Mais Cobrados na História nos Vestibulares

A disciplina de história é cobrado pela maioria dos vestibulares brasileiros, tanto na primeira como na segunda fase das provas. Diversos são os tópicos cobrados, mas normalmente eles são divididos em duas grandes áreas: história do Brasil e história geral.

Como os assuntos da matéria são extensos e múltiplos, os estudando possuem dificuldade em definir o que devem estudar com mais ênfase e atenção. Porém, focar em terminados conteúdos pode ser uma estratégia eficiente para potencializar os seus estudos e garantir um bom desempenho na sua prova.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com os assuntos de história mais cobrados pelos vestibulares brasileiros. Vamos descobrir quais são eles a seguir!

Brasil Colônia

O período conhecido como “Brasil Colônia” começou no ano de 1530 e terminou em 1822, com a consolidação da independência brasileira.

Esse período é extremamente abordado pelas questões de história dos vestibulares brasileiros. Você deve focar especificamente nos seguintes tópicos de Brasil Colônia: o ciclo do pau-brasil, o sistema de capitanias hereditárias, a criação do governo-geral, a economia açucareira e o ciclo do ouro.

Brasil Império

O período conhecido como “Brasil Império” inclui três fases da história brasileiras: o Primeiro Reinado, o Período Regencial e o Segundo Reinado.

O Brasil Império começou em 1822, com a proclamação da independência, e terminou em 1889, com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Dentro desse assunto, os temas mais cobrados são os seguintes: a crise do Primeiro Reinado, as revoltas regenciais, a Guerra do Paraguai, o processo de abolição da escravidão, e a proclamação da República.

República Oligárquica

A República Oligárquica é muito abordado pelos principais vestibulares do país. Ela começou no ano de 1894 e acabou em 1930.

Dentro desse período, é importante que você estude coma a tenção a alternância de poder entre as oligarquias cafeeiras de Minas Gerais e de São Paulo.

Ditadura Militar

No Brasil, a Ditadura Militar aconteceu entre os anos de 1964 e 1985. Estude com maior ênfase a instauração do regime militar, a repressão política, a censura, a luta pela redemocratização.



Grécia Antiga

A Grécia Antiga é frequentemente abordada nos vestibulares, pois é considerada a base da civilização ocidental.

Busque focar nos seguintes tópicos sobre a Grécia Antiga a democracia ateniense, as guerras médicas e o desenvolvimento da filosofia grega.

Roma Antiga

O desenvolvimento da civilização romana é também muito abordado pelos vestibulares brasileiros. Estude com atenção a política do pão e circo, a organização política e social romana, a expansão territorial romana, o funcionamento do Império Romano e a queda do Império Romano do Ocidente.

Idade Média

A Idade Média é, sem dúvidas, um dos períodos de história mais abordados nos vestibulares.

Dentro do período medieval, tente focar nos seguintes assuntos: as invasões bárbaras, o feudalismo, as Cruzadas, a Guerra dos Cem Anos e a peste negra.

Renascimento

O Renascimento é outro tema muito abordado pelos vestibulares.

Tente dar maior atenção para os principais artistas e cientistas dessa época, bem como a contribuição dos mesmos para a história.



Guerra Fria

A Guerra Fria é muito abordada pelos vestibulares, uma vez que representou um período de grande importância política e social.

Busque focar nos seguintes temas, uma vez que eles são muito cobrados pelas questões de história: a corrida armamentista, a guerra do Vietnã e a queda do Muro de Berlim.



Outros tópicos

Já vimos os principais tópicos de história abordados pelos vestibulares. Contudo, também é importante que você estude os seguintes assuntos:

