Descubra Alternativas de Investimento em Renda Fixa

A renda fixa é uma modalidade de investimento que abrange muitas opções, sendo assim, os investidores entrantes no mercado tendem a iniciar por essas opções.

Confira opções de investimentos em renda fixa

Haja vista, de forma geral, as opções de renda fixa trazem segurança, pois o investidor poderá saber o valor que será resgatado. Sendo assim, confira algumas opções de investimentos em renda fixa:

Tesouro Direto

O Tesouro Direto é uma opção de investimento muito popular no Brasil. Isso porque se refere a um modelo de investimento no qual é possível negociar títulos públicos.

Dessa forma, o Tesouro Direto oferece muitas opções que podem funcionar de maneira adequada no seu planejamento financeiro. Pois, trata-se de um programa do Governo Federal desenvolvido em parceria com a Bolsa de Valores (B3) e o Tesouro Nacional.

Por sua rentabilidade acima da poupança, essa opção se tornou atrativa para novos investidores. Além disso, é uma opção simples, pois a partir de R$ 30 é possível investir no Tesouro Direto.

CDB (Certificado de Depósito Bancário)

O CDB (Certificado de Depósito Bancário) é uma opção emitida pelas instituições financeiras que objetiva captar recursos para diferentes financiamentos.

Sendo assim, ao captar o recurso do investidor, esse pode receber o valor de volta com juros, após um determinado período.

Também é uma opção bastante popular dentro da modalidade de renda fixa, sendo uma das mais seguras.

O CDB (Certificado de Depósito Bancário) é dividido em três tipos: prefixado, pós-fixado e híbrido. De forma sucinta, o CDB prefixado se refere a definição da taxa de juros no momento da aplicação.

A opção de CDB pós-fixado oferece uma rentabilidade determinada sobre um índice específico, como o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e a Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia).

Já a opção de CDB híbrido se refere a uma junção dos dois fatores citados. Sendo assim, a rentabilidade é determinada no momento da aplicação, ao passo que uma outra parte dessa rentabilidade está atrelada a um índice econômico.



Debêntures

Debêntures são valores mobiliários que representam dívidas de sociedades anônimas. Em suma, debêntures são dívidas de curto, médio e longo prazo, emitidas por sociedades anônimas. O investidor recebe o seu rendimento de forma periódica, ou quando o título vencer.

CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)

Os CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) são certificados vinculados aos direitos creditórios.

Sendo assim, são créditos oriundos de produtores rurais ou cooperativas. Dessa maneira, ocorre a captação de recursos para o financiamento da atividade agropecuária.

Letra Financeira (LF)

Letra Financeira (LF) é uma forma de captação de recursos, sendo uma opção emitida por instituições financeiras.

Sendo assim, trata-se de um instrumento de investimento com prazo mínimo de 2 anos na opção sênior e 5 anos na opção subordinada.

A Letra Financeira (LF) requer investimento mínimo de R$ 50.000 para quem optar pelo investimento sênior, e de R$ 300 mil reais para opção subordinada.

Além disso, é uma opção na qual o resgate total ou parcial antes do vencimento não pode ocorrer.

Em contrapartida, a remuneração da Letra Financeira (LF) pode ser em um percentual do CDI ou CDI + spread e índices de preços.

DPGEs (Depósito a Prazo com Garantia Especial do FGC)

Os DPGEs (Depósito a Prazo com Garantia Especial do FGC) são ativos emitidos por instituições financeiras.

Em suma, são depósitos a prazo, assim sendo, bancos e sociedades de crédito são instituições autorizadas a emitir o Depósito a Prazo com Garantia Especial do FGC.

Existem muitas opções de investimentos, por isso, procure uma instituição financeira de sua confiança para tirar suas dúvidas, adequando o seu processo ao seu perfil de investidor.