Descubra as Chaves para uma Gestão Financeira Eficaz: Conheça as Informações Essenciais que Você Precisa Saber.

Executar uma boa gestão financeira pode parecer como montar um quebra-cabeça complicado, mas é mais fácil do que você pensa. Apenas reserve um tempo para configurar as ferramentas certas e se organizar, e as peças começarão a se encaixar.

Como trabalhar em uma boa gestão financeira para prosperar no futuro

Um fato é que nem sempre conseguimos prosperar por falta de dinheiro, mas sim por uma gestão financeira ineficiente ao longo da vida. Quando não se consegue fechar as contas por gastar mais do que se ganha ou por não saber investir, definitivamente fica difícil manter a estabilidade das finanças.

Mas, em contrapartida, buscar por conhecimento já é um grande passo. Assim, pode-se ir colocando em prática aos poucos. Por isso, abaixo estão algumas sugestões para trabalhar em uma gestão eficiente das contas. Dessa forma, bastará apenas um pouco de paciência para colocar tudo novamente “nos eixos”.

Abra as contas certas

Os bancos oferecem muitos incentivos para abrir uma conta, como dinheiro de volta, serviços gratuitos e diversas outras vantagens de uso. No entanto, uma conta que oferece pontos de recompensa também pode cobrar taxas.

Ademais, serviços bancários que proporcionam gratuidade podem limitar algumas funções, sendo que o usuário não consegue ampliar sem pagar valores excedentes. Portanto, reserve um tempo para comparar as ofertas e benefícios para encontrar os recursos que são realmente importantes.

Uma conta digital tem facilidades incríveis. Contudo, considere vincular a conta-corrente com uma conta poupança ou um investimento, por exemplo. Dessa forma, quando você depositar uma certa quantia, automaticamente estará economizando.

Você ficará surpreso com a rapidez com que a soma aumentará. Essa é uma das vantagens que se deve levar em consideração ao pesquisar sobre qual seria a conta ideal para uma boa gestão financeira.

Assim, o que procurar em uma conta bancária é:

Uma conta-corrente que não tenha taxas de juros altas;

Nenhum requisito de saldo mínimo;

Serviços gratuitos ilimitados;

Saques gratuitos em caixas eletrônicos;

Serviços online gratuitos, como pagamento de contas, transferências, entre outros itens.

O que evitar ao escolher um banco:

Taxas mensais;

Taxas por saldo insuficiente;

Limites de cheques, depósitos ou saques em caixas eletrônicos – e taxas se você exceder os limites.



Por que você pagará taxas bancárias se pode contar com instituições que não cobram nenhum valor? Por isso é importante uma pesquisa minuciosa a respeito de todos os detalhes. Comparar as ofertas é uma ferramenta útil para encontrar o melhor negócio para sua situação financeira atual.

Configure um sistema de arquivamento de contas, comprovantes e documentos

Os detalhes da gestão financeira e a papelada farão mais sentido para você se souber para onde vai tudo. Isso significa criar um sistema que funcione agora, para que você não precise pensar nisso mais tarde.

Quer você mantenha arquivos em papel ou salve documentos eletrônicos, organizá-los por categorias o ajudará a deixar tudo estabelecido. Alguns podem não se aplicar no momento, mas independente de qualquer coisa, podem ser úteis mais tarde. Alguns exemplos são:

Comprovantes de pagamentos de boletos diversos;

Apólices de seguros de vida;

Contas do plano de saúde;

Contas do carro;

Recibos de aluguéis;

Recibos de pagamento de pensões;

Comprovantes de quitação de financiamentos e empréstimos.

Ademais, não deixe também de arquivar os documentos pessoais que necessitam ter o original bem guardado, tais como:

Certidão de nascimento;

Certidão de casamento;

Passaporte;

Acordo pré-nupcial;

Sentença de divórcio;

Contrato de locação;

Escrituras;

Documentos da aposentadoria;

Declarações de Imposto de Renda;

Outros impostos;

Documentos de investimentos;

Contas de corretagem tributáveis (manter declarações anuais e confirmações comerciais);

Entre outros.

Gestão financeira das cobranças e pagamentos

Uma boa gestão financeira também envolve saber ajustar os tempos de cobrança e pagamento. É importante que você planeje bem os seus proventos e as contas a pagar, a fim de fazer uma previsão mais assertiva das entradas e saídas de dinheiro. Isso permitirá que se antecipe situações de falta de pagamento, taxas de juros por atrasos, etc.

Caso seus proventos não estejam sendo suficientes, é sempre bom contar com um plano B. Lembre-se de que grande parte das suas finanças dependerá do que receber, ou seja, talvez uma renda extra possa ajudar.

Afinal, todos sabemos que os atrasos podem causar desequilíbrios significativos nas contas pessoais, tornando-se uma bola de neve. Lembre-se sempre de que você deve tentar ajustar as datas dos vencimentos dos boletos e o pagamento deles da melhor maneira possível.

Na gestão financeira, estabeleça metas e monitore seu progresso

O que você quer do seu dinheiro? Dar entrada em uma casa, um carro novo ou ter uma aposentadoria confortável? Pois, na boa gestão financeira, deve-se reservar um tempo para pensar sobre o que é mais importante para você e o que deseja que seu dinheiro alcance.

Depois de determinar seus objetivos, escreva-os. Pense neles como um roteiro para onde você deseja ir, tornando-os práticos e viáveis. Dessa forma, esta se torna uma abordagem simples, executada em poucas etapas.

Divida seus objetivos em três categorias: curto prazo (menos de um ano), médio prazo (um a cinco anos) e longo prazo (mais de cinco anos). Deposite uma quantia em reais a cada meta.

Por exemplo, uma meta de curto prazo pode ser férias. Mas, quanto isso custará? Quanto mais específico você for sobre seus objetivos, mais motivado estará para trabalhar por eles.

Com seus objetivos à frente, você poderá economizar para alcançá-los. Então, decida quanto você investirá em cada meta por mês. Em seguida, use das melhores ferramentas que estiver a sua disposição para ajudá-lo a projetar quanto tempo levará para atingir cada objetivo.

Certifique-se de acompanhar seu progresso regularmente. Pois, pode ser muito gratificante observar como a economia pode se acumular em direção a um objetivo. Assim, se verá a eficiência de uma boa gestão financeira.