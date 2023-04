Descubra as melhores estratégias para se destacar na entrevista de emprego.

Ir bem na entrevista de emprego é o objetivo de todo candidato, entretanto, esse conceito implica em se colocar positivamente e interagir de maneira positiva, demonstrando interesse pela empresa.

Saiba como ir bem na entrevista de emprego

O candidato precisa se preparar para que a entrevista de emprego resulte em uma contratação positiva. Por isso, para ir bem na entrevista de emprego é necessário citar situações adequadamente e adotar uma postura participativa.

Nunca minta para o entrevistador durante a entrevista de emprego

O candidato não deve mentir para o recrutador durante a entrevista de emprego em nenhuma hipótese. O profissional que realiza a seleção é treinado para perceber esse tipo de deslize e pode criar questionamentos para elevar o nível de constrangimento do candidato, ao perceber uma mentira.

Como citar suas experiências?

Cite suas experiências avaliando o papel que desempenhou de forma orgânica. Isso significa que o candidato deve falar sobre os desafios e aprendizados ocorridos durante a sua trajetória profissional.

Em uma entrevista por competências é comum que o entrevistador questione o candidato sobre situações vivenciadas, pedindo exemplos sobre sua liderança ou uma situação que precisou agir sob pressão. Portanto, a clareza do candidato sobre esse tipo de resposta pode determinar aspectos importantes da sua avaliação.

Qual é a melhor forma de se vestir para participar de um processo seletivo?

A vestimenta do candidato na entrevista de emprego é um aspecto que deve ser considerado. Visto que o ideal é que se sinta confortável na entrevista, por isso, preste atenção a esse aspecto.

A roupa escolhida deve conceituar a sua área de atuação, sendo assim, opte por cores neutras e sem estampas, por exemplo. Outro ponto que deve ser avaliado, além da sua área de atuação profissional, é a estrutura cultural da organização.

Essa informação deve estar inserida no site da empresa de maneira direta ou indireta, sendo importante para o candidato considerar a avaliação sobre uma cultura participativa ou uma empresa tradicional.

A avaliação pode começar muito antes da entrevista

Algumas empresas consideram o processo de seleção de forma minuciosa, por isso, o candidato pode ser avaliado desde o momento em que entra na recepção.

Assim sendo, seja gentil ao se comunicar com as pessoas e tenha clareza sobre o correto direcionamento dos seus gestos. Uma postura fechada pode fazer com que o candidato não avance para uma próxima etapa do processo seletivo.



Por que deseja trabalhar na organização?

A dica sobre pesquisar a empresa não é importante somente para a sua vestimenta. Também é uma forma de entender quais são as características da organização para direcionar respostas a perguntas específicas, como o motivo pelo qual deseja trabalhar na empresa.

De forma geral, o entrevistador não quer a sua opinião como consumidor da marca, quando essa pergunta é feita durante o processo seletivo. Ao questionar o candidato na entrevista de emprego, o profissional que está selecionando o candidato busca entendimento sobre o que o candidato entende dentro da cultura que ele avaliou.

Qual é o nível de informalidade que ele possui com seus gestores ou com seus subordinados e o que busca dentro da sua carreira, criando um caminho relacionado a seus objetivos e aos valores da organização.

Seja autêntico, objetivo e claro nas suas respostas

O mais importante para o candidato ir bem na entrevista de emprego é prezar pela autenticidade desde o início do processo. Já que ao se deixar dominar pelo nervosismo, ele pode responder aos questionamentos feitos durante a entrevista de emprego de forma evasiva e pouco constante. Portanto, analisar o seu próprio currículo faz parte da preparação do candidato para participar de um processo seletivo.