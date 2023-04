Descubra as Novas Oportunidades de Emprego da JSL: Confira os Cargos Disponíveis!

A JSL, uma das maiores empresas de logística do país, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas de atuação. A empresa está em busca de profissionais qualificados e comprometidos para integrar a equipe e colaborar com o crescimento da organização.

JSL abre novas oportunidades de emprego pelo país

Além de oferecer um ambiente de trabalho agradável e desafiador, a JSL também disponibiliza diversos benefícios aos seus colaboradores. Entre eles estão:

Plano de saúde e odontológico;







Vale-transporte;







Vale-refeição;







Seguro de vida;







Programa de treinamento e desenvolvimento;







Oportunidade de crescimento profissional.

As vagas de emprego disponíveis na JSL são para diversas áreas de atuação, desde cargos operacionais até posições estratégicas. Confira as oportunidades disponíveis:

Auxiliar Administrativo







Assistente de Operações







Motorista de Caminhão







Analista de Logística







Coordenador de Transporte







Supervisor de Operações







Gerente Comercial

As vagas estão disponíveis em diversas cidades do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Para conferir a lista completa de oportunidades e os requisitos necessários para cada vaga, veja, a seguir.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas de emprego disponíveis na JSL, o interessado pode acessar o site 123empregos e realizar o cadastro no site. Após a conclusão do cadastro, basta buscar pela vaga desejada e enviar o currículo para análise.

É importante ressaltar que a seleção dos candidatos é feita de forma criteriosa e que apenas aqueles que atenderem aos requisitos exigidos serão convocados para as etapas posteriores do processo seletivo.

Sobre a empresa

A JSL é uma empresa brasileira de logística que atua em diversas áreas, como transporte rodoviário de cargas, logística integrada, armazenagem, distribuição e operação portuária. Fundada em 1956, a empresa conta com mais de 20 mil colaboradores e está presente em todo o território nacional, além de ter operações na Argentina e no Chile.

Com um amplo portfólio de serviços, a empresa é reconhecida pela qualidade e eficiência de seus serviços, além de ser uma empresa comprometida com a sustentabilidade e responsabilidade social. Em 2020, a empresa foi premiada pela Revista Época Negócios como uma das empresas mais sustentáveis do país.



A companhia também investe em tecnologia e inovação para oferecer soluções cada vez mais eficientes e personalizadas aos seus clientes. A companhia conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados e comprometidos em superar as expectativas dos clientes, mantendo sempre um alto padrão de qualidade em seus serviços.

