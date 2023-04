Descubra as Novas Oportunidades de Emprego do Quero-Quero: Confira os Cargos Disponíveis!

A Lojas Quero-Quero, empresa de varejo com atuação em diversos estados brasileiros, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas. A empresa, que atua principalmente nos setores de construção, decoração e utilidades domésticas, oferece aos seus funcionários benefícios como vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e auxílio-creche.

Lojas Quero-Quero abre novas vagas de emprego pelo país

As vagas de emprego na Lojas Quero-Quero estão disponíveis no site de recrutamento e abrangem diversas áreas, desde vendas até logística. Confira algumas das vagas disponíveis:

Vendedor(a) – Porto Alegre/RS;







Assistente Administrativo(a) – São Paulo/SP;







Gerente de Loja – Curitiba/PR;







Analista de Planejamento Financeiro – Porto Alegre/RS;







Auxiliar de Logística – Belo Horizonte/MG.

As vagas possuem requisitos específicos, como experiência na área, formação em determinado curso ou habilidades específicas. Para saber mais detalhes sobre cada vaga e se candidatar, basta acessar o site da empresa e fazer o cadastro.

Veja tmbém: Teleperformance abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas de emprego na Lojas Quero-Quero, o interessado pode acessar o portal 123empregos e procurar pelas oportunidades disponíveis da empresa. Ao clicar na vaga desejada, será redirecionado para o site da empresa, onde poderá fazer o cadastro e enviar o currículo.

Além disso, é importante que o candidato esteja atento às especificidades de cada vaga, como os requisitos necessários e as informações sobre salário e benefícios oferecidos pela empresa.

Sobre a empresa

A Lojas Quero-Quero foi fundada em 1967, na cidade de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul. Desde então, a empresa vem crescendo e se consolidando no mercado varejista brasileiro, com mais de 330 lojas espalhadas por diversos estados do país.

A empresa tem como foco principal a venda de materiais de construção, mas também oferece produtos de decoração e utilidades domésticas, como móveis, eletrodomésticos, entre outros.

Além disso, a empresa possui um forte compromisso com a responsabilidade social, investindo em projetos que visam à melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atua. Entre esses projetos, estão ações de incentivo à educação, à cultura e ao esporte, além de programas de apoio a instituições de caridade.



Você também pode gostar:

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.