Descubra as Novas Oportunidades de Emprego no Muffato: Confira os Cargos Disponíveis!

A rede de supermercados Muffato anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas de atuação em várias regiões do país. A empresa, que já é conhecida por oferecer um ambiente de trabalho agradável e oportunidades de crescimento, está em busca de profissionais comprometidos e que desejam crescer juntamente com a organização.

Muffato abre novas vagas de emprego pelo país

Além da possibilidade de crescimento na carreira, a empresa oferece diversos benefícios aos seus funcionários. Entre eles, destacam-se:

Salário compatível com o mercado;







Plano de saúde e odontológico;







Vale-transporte;







Refeição no local;







Seguro de vida em grupo;







Convênio com farmácias;







Desconto em compras nas lojas do grupo.

As vagas de emprego disponíveis são variadas, contemplando diferentes áreas de atuação. Algumas das vagas disponíveis são:

Atendente de caixa;







Repositor de mercadorias;







Conferente;







Auxiliar de cozinha;







Fiscal de prevenção de perdas;







Encarregado de setor;







Gerente de loja;







Analista de recursos humanos.

As vagas são oferecidas em diversas cidades do país, como São Paulo, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, entre outras. Os interessados em se candidatar podem conferir todas as vagas disponíveis no site e se inscrever para a vaga desejada.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas disponíveis na empresa, os interessados devem acessar o site 123empregos e buscar pelas vagas que se encaixam em seu perfil. Em seguida, é preciso preencher os dados solicitados e enviar o currículo para análise. Os candidatos que atenderem aos requisitos da vaga serão convocados para participar do processo seletivo.

Sobre a empresa

A rede de supermercados Muffato foi fundada em 1974, na cidade de Maringá, no Paraná. Atualmente, a empresa conta com mais de 60 lojas em diversos estados do país, empregando mais de 25 mil colaboradores. A empresa é reconhecida por sua qualidade no atendimento ao cliente, além de oferecer preços competitivos e um amplo mix de produtos.

Além disso, a empresa também investe em ações de responsabilidade social, apoiando projetos sociais e culturais em diversas regiões do país. A Muffato é uma empresa que valoriza o desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores, oferecendo treinamentos e oportunidades de crescimento interno.

É uma empresa em constante crescimento, que oferece oportunidades de trabalho em diversas áreas de atuação em várias regiões do país. Para quem deseja trabalhar em uma empresa sólida, com ambiente de trabalho agradável e benefícios, essa é uma excelente oportunidade.



