Descubra as Oportunidades de Trabalho no Concurso CRF MG

Hoje vamos te dar todos os detalhes para que você conheça os cargos do concurso CRF MG.

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, também chamado de CRF MG, é um órgão responsável por regulamentar a atuação de farmacêuticos e da indústria do ramo no estado.

Recentemente, foi anunciado um concurso público para preenchimento de vagas em diversas áreas. Então, para os interessados em participar da seleção, é importante conhecer os cargos oferecidos e suas respectivas atribuições.

Neste texto, vamos apresentar uma visão geral dos cargos disponíveis, para ajudar você na escolha da carreira em que deseja seguir. Então, fique conosco até o final e saiba mais!

Saiba mais sobre o concurso CRF MG

Então, na última terça-feira, dia 25, encerraram as inscrições do concurso do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF MG). Sendo assim, o certame tem como objetivo, preencher diversas vagas de níveis médio e superior.

Portanto, ao total, são 11 vagas para posse imediata, além de mais 160 oportunidades para formação de cadastro de reserva. Além disso, terá salários iniciais entre R$ 3.124,89 e R$ 7.042,28.

Ademais, para aqueles que desejam fazer parte da instituição, as inscrições foram feitas através do site do Instituto Consulplan, com o pagamento da taxa de inscrição estipulada da seguinte forma:

Para as vagas de nível médio: R$80,00;

Para as vagas de nível superior: R$90,00.

Cargos do concurso CRF MG

Como já vimos, ao todo serão disponibilizadas 171 vagas, sendo 11 imediatas e 160 para formação de cadastro reserva.

Além disso, dentre essas vagas, estão disponíveis oportunidades para os seguintes cargos:

6 vagas imediatas mais 50 de CR, para o cargo de Farmacêutico Fiscal;

20 vagas de Cadastro Reserva para o cargo de Advogado;

1 vaga imediata e mais 20 para CR para o cargo de Analista de Sistemas;

20 vagas para formação de Cadastro Reserva para o cargo de Contador;

3 vagas imediatas, além de 50 para Cadastro Reserva para o cargo de Assistente Administrativo.

Farmacêutico Fiscal



Você também pode gostar:

O Farmacêutico Fiscal do CRF MG é responsável por fiscalizar e orientar as atividades relacionadas à farmácia e drogaria. Assim, garantindo a qualidade e a segurança dos medicamentos.

Entretanto, as principais atividades desempenhadas pelo profissional são a verificação das condições de trabalho e da infraestrutura dos estabelecimentos. Portanto, outros atributos incluem a análise e aprovação de projetos para abertura de farmácias e drogarias, além de outras atividades.

Advogado

O advogado do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF MG) é responsável por oferecer consultoria jurídica para todos os assuntos relacionados à profissão farmacêutica.

Além disso, atua na defesa dos interesses do CRF MG. Com isso, defende os direitos e deveres dos profissionais farmacêuticos. Por fim, garante o cumprimento das normas e regulamentos da profissão.

Analista de Sistemas

O Analista de Sistemas do CRF MG é responsável por desenvolver, implantar e manter sistemas e aplicativos que atendam às demandas da instituição. Assim como, dos usuários de seus serviços.

Ou seja, ele trabalha em conjunto com o departamento de TI para identificar necessidades, definir requisitos, criar especificações técnicas e criar soluções que resolvam problemas da organização.

Contador

O Contador do CRF MG é responsável pela gestão financeira e contábil do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais.

Ademais, ele é responsável por elaborar as demonstrações contábeis, realizar análises financeiras, gerenciar pagamentos e recebimentos. Ainda, também deve controlar o fluxo de caixa e manter registros precisos de todas as operações financeiras da instituição.

Assistente Administrativo

O Assistente Administrativo do CRF MG executa atividades de caráter técnico-administrativo, como atendimento ao público e apresentação de informações e orientações.

Além disso, ele também presta apoio na gestão de recursos humanos e financeiros, controle de documentos e processos, organização de eventos, redação de correspondências. Enquanto, há outras tarefas correlatas, visando ao bom funcionamento da entidade e à satisfação dos seus usuários.

Quais são os requisitos para participar do concurso

De acordo com as exigências do edital para os cargos disponíveis no concurso CRF MG é indispensável satisfazer as seguintes condições:

Para o cargo de Farmacêutico Fiscal: Possuir curso superior em Farmácia acompanhado de registro válido no Conselho de Classe pertinente;

Para o cargo de Advogado: Ter graduação em Direito em nível superior com inscrição no Conselho de Classe competente;

Para ser Analista de Sistema: Possuir Curso Superior em Sistemas de Informação e Engenharia de Software. Além disso, também precisa ser formado em Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou similares;

Contador: Ter Curso Superior em Ciências Contábeis acompanhado de inscrição no Conselho de Classe pertinente;

Assistente Administrativo: Ter concluído com êxito o ensino médio mediante comprovante de certificado.

Sendo assim, agora que você já sabe tudo sobre cargos do concurso CRF MG. Então, comece já a se preparar, estude bastante e se atente aos prazos, para concorrer a uma das vagas.