Descubra as Seis Distribuições Linux Mais Utilizadas

O Linux é um sistema operacional de código aberto que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Ele é usado por usuários domésticos, empresas e governos em todo o mundo.

O Linux é baseado no kernel Linux, que foi criado por Linus Torvalds em 1991. Desde então, o kernel Linux tem sido usado como base para muitas distribuições diferentes do Linux.

Uma distribuição do Linux é um conjunto de programas, bibliotecas e outros componentes que são usados para criar um sistema operacional. Existem muitas distribuições diferentes do Linux, cada uma com seus próprios recursos e aplicativos.

Neste artigo, vamos dar uma olhada nas seis distribuições de Linux mais usadas. Estas distribuições são usadas por usuários domésticos, empresas e governos em todo o mundo.

A primeira distribuição de Linux mais usada é o Ubuntu. O Ubuntu é uma distribuição de Linux baseada no Debian e é usada por usuários domésticos e empresas. Ele vem com muitos aplicativos pré-instalados e é fácil de usar.

A segunda distribuição de Linux mais usada é o Linux Mint. O Linux Mint é baseado no Ubuntu e é usado por usuários domésticos e empresas. Ele vem com muitos aplicativos pré-instalados e é fácil de usar.

A terceira distribuição de Linux mais usada é o Fedora. O Fedora é baseado no Red Hat Enterprise Linux e é usado por usuários domésticos e empresas. Ele vem com muitos aplicativos pré-instalados e é fácil de usar.

A quarta distribuição de Linux mais usada é o openSUSE. O openSUSE é baseado no SUSE Linux Enterprise e é usado por usuários domésticos e empresas. Ele vem com muitos aplicativos pré-instalados e é fácil de usar.

A quinta distribuição de Linux mais usada é o Debian. O Debian é uma distribuição de Linux independente e é usada por usuários domésticos e empresas. Ele vem com muitos aplicativos pré-instalados e é fácil de usar.

A sexta distribuição de Linux mais usada é o Arch Linux. O Arch Linux é uma distribuição de Linux independente e é usada por usuários avançados. Ele vem com muitos aplicativos pré-instalados e é fácil de usar.

Como você pode ver, existem muitas distribuições de Linux diferentes. Cada uma delas tem seus próprios recursos e aplicativos. Se você está procurando por um sistema operacional de código aberto, o Linux é uma ótima opção. Confira as seis distribuições de Linux mais usadas e veja qual delas é a melhor para você.