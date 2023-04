Descubra como montar o enxoval do seu bebê de forma simples e prática.

Preparar o enxoval do bebê é uma das atividades mais emocionantes para os futuros pais. No entanto, muitos ficam perdidos ao se deparar com a quantidade de itens disponíveis e não sabem exatamente o que é necessário. Então, para facilitar essa tarefa, preparamos este artigo com dicas de como montar o enxoval do bebê facilmente.

Veja como montar enxoval de bebê

Separamos diversas dicas para facilitar esse processo num momento tão mágico quanto a espera pela chegada de um filho. Por isso, confira e coloque em prática para otimizar suas compras.

Faça uma lista

O primeiro passo para montar o enxoval do bebê é criar uma lista com todos os itens necessários. Pois, isso ajudará a manter o foco durante as compras e garantir que tudo esteja incluso. Sendo assim, divida a lista em categorias, como roupas, higiene, alimentação e quarto do bebê, para facilitar a organização.

Pesquise preços para montar o enxoval de bebê

Antes de sair comprando tudo de uma vez, pesquise preços e verifique a qualidade dos produtos. Para isso, busque referências e opiniões de outras mães, e compare preços em diferentes lojas e sites. Portanto, lembre-se de que nem sempre o mais caro é o melhor e o mais barato pode não ser o suficiente.

Opte por peças neutras

Ao escolher roupas e itens de decoração, opte por cores neutras e estampas que possam ser usadas por meninos e meninas. Aliás, isso facilitará a reutilização dos itens em caso de futuros irmãos e garantirá um enxoval mais versátil.

Considere o clima

Ao escolher as roupas, leve em conta o clima da região onde você mora e a época do ano em que o bebê nascerá. Para regiões quentes, prefira peças leves e frescas. Enquanto, para lugares mais frios, invista em roupas quentinhas e aconchegantes.

Não exagere nas quantidades

É comum que os pais de primeira viagem comprem muitas roupas e itens desnecessários. Por isso, fique atento às quantidades. Para o enxoval, o ideal é ter de 6 a 8 trocas de roupa para cada fase do bebê, sendo: recém-nascido, 0-3 meses, 3-6 meses, 6-9 meses e 9-12 meses.

Invista em itens essenciais

Alguns itens são indispensáveis no enxoval, como fraldas, lenços umedecidos, mamadeiras, chupetas e cobertores. Por isso, não deixe de incluí-los na lista e invista em produtos de qualidade.

Peça ajuda

Se você está com dificuldades para montar o enxoval do bebê, peça ajuda a amigos e familiares que já passaram por essa fase. Assim, eles poderão dar dicas preciosas e compartilhar experiências.

Faça um chá de bebê

O chá de bebê é uma ótima oportunidade para reunir amigos e familiares e ainda receber presentes úteis para o enxoval. Então, faça uma lista de presentes e inclua itens que você ainda não comprou ou que precisará em maior quantidade, como fraldas e lenços umedecidos.

Organize o espaço

Antes de começar a comprar os itens do enxoval, é fundamental ter um espaço adequado para guardar tudo. Para isso, providencie um local específico no quarto do bebê ou em outra parte da casa para armazenar as roupas, acessórios e demais produtos. Organize o espaço por categorias e etiquete-as caixas ou gavetas para facilitar a localização dos itens.

Aproveite promoções e descontos

Fique atento a promoções e descontos oferecidos por lojas e sites especializados em produtos para bebês. Algumas vezes é possível encontrar ótimas ofertas e economizar na compra do enxoval. Assim, crie um alerta em sites de comparação de preços e inscreva-se em newsletters de lojas para receber promoções e descontos exclusivos.

Priorize a segurança

Ao escolher itens como berço, carrinho e cadeirinha para automóvel, priorize a segurança do bebê. Portanto, verifique se os produtos estão de acordo com as normas vigentes e possuem certificação de segurança. Pesquise sobre os modelos mais seguros e avaliações de outros consumidores antes de tomar sua decisão.

Não se esqueça da mamãe

A gestante também precisa de itens específicos durante a gravidez e no pós-parto. Então, inclua na lista de enxoval itens como roupas e acessórios de amamentação, cinta pós-parto e produtos de cuidado pessoal.

Reutilize itens de irmãos mais velhos

Se você já tem filhos e alguns itens estão em bom estado, considere reaproveitá-los no enxoval do novo bebê. Pois, isso pode gerar economia e ainda ser uma opção sustentável.

Faça compras gradualmente

Não é necessário comprar todo o enxoval de uma só vez. Faça compras aos poucos, conforme a necessidade e a disponibilidade financeira. Além disso, alguns itens só serão necessários quando o bebê estiver um pouco maior, então não há pressa em adquiri-los.

Não se esqueça do conforto

Ao escolher roupas e acessórios para o bebê, priorize sempre o conforto. Opte por tecidos macios e de boa qualidade, que não causem irritações na pele sensível do recém-nascido.

Seguindo essas dicas, é possível montar o enxoval do bebê de forma prática e sem estresse. Lembre-se de que o mais importante é proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para a chegada do novo membro da família, e que cada bebê é único, com suas próprias necessidades e preferências. Por último, faça ajustes na lista conforme a realidade de sua família e aproveite esse momento tão especial.