Descubra como o Nubank está protegendo seus clientes de golpes: Conheça a nova ferramenta!

Recentemente, muitos brasileiros estão sofrendo golpes que se utilizam do nome de instituições financeiras e até mesmo empresas. Nesse sentido, o Nubank, um dos maiores bancos digitais do mundo, é uma instituição em que os clientes vêm sofrendo este tipo de fraude.

Sendo assim, devido a esta situação, o Nubank criou novos sistemas de defesa, que prometem ser eficientes, para proteger os seus usuários. Desta forma, o Alerta de Golpe foi criado pelo banco, sistema que inclui o Modo Rua e as Defesas Inteligentes. Confira a seguir o funcionamento do novo sistema de segurança do Nubank.

Alerta de Golpe do Nubank

O Alerta de Golpe é uma ferramenta criada pelo Nubank, com o intuito de proteger os dados de seus clientes. No entanto, mesmo com a novidade, é importante que os usuários fiquem atentos a potenciais golpes.

Sendo assim, o novo sistema de defesa do Nubank utiliza como base o banco de dados do Banco Central, assim como o próprio banco de dados da empresa. Com essas informações, somadas a tecnologia da fintech, o aplicativo consegue alertar os clientes quando uma conta de destino de transação não é confiável.

O alerta é feito através de uma mensagem na tela do celular do usuário, que diz: “Suspeita de fraude detectada”. No entanto, mesmo após o alerta, ainda é possível finalizar a transação, e enviar o dinheiro para a conta suspeita. Desta maneira, fica a critério do usuário se irá prosseguir com a transação ou não, ou seja, caso decida prosseguir será por sua conta e risco.

Mecanismo de golpes

Os golpes podem ocorrer de maneiras variadas, no entanto, todos eles buscam enganar usuários pouco atentos, que caem em situações que parecem seguras, mas na verdade não são.

Sendo assim, existem três situações mais comuns em que esses golpes são aplicados: páginas falsas, promoções muito boas (geralmente oferecendo dinheiro fácil) e engenharia social por parte dos criminosos.

Na primeira situação, os golpistas criam páginas falsas na internet, que podem ser do Nubank ou de qualquer outra empresa. Desta maneira, o usuário entra no site acreditando ser legítimo, no entanto, acaba tendo seus dados roubados ao clicar em links ou anúncios. Com os dados da vítima em mãos, os criminosos aplicam o golpe.

Na golpe das promoções, os golpistas criam anúncios oferecendo dinheiro fácil, ou vendendo produtos a um preço bem baixo. Essas promoções geralmente são transmitidas através de aplicativos de mensagens, como o Whatsapp, e a própria vítima acaba espalhando a fraude. Desta maneira, ao clicar nos anúncios, os usuários acabam tendo seus dados roubados, sofrendo o golpe da mesma maneira que a situação das páginas falsas.

Por fim, existe a engenharia social que muitas vezes é aplicada pelos golpistas. Neste caso, os criminosos enganam a vítima, se passando por parentes e criando situações de emergência, por exemplo. Sendo assim, eles induzem os clientes do Nubank, ou de qualquer outro banco, a realizarem transferências para suas contas, roubando o dinheiro.