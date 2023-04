Descubra como os trabalhadores podem receber um lote extra!

De acordo com informações divulgadas pelo Governo Federal, um lote adicional do abono salarial PIS/PASEP será disponibilizado no aplicativo Caixa TEM ainda este mês.

Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que esse lote é destinado aos cidadãos que não receberam o benefício nos meses anteriores devido a problemas relacionados ao registro no sistema ou divergências no número do CPF.

As informações disponibilizadas pelo governo indicam que o lote adicional do abono do governo já está disponível nesta semana por meio do aplicativo da Caixa.

Segundo os dados, o pagamento retroativo do benefício deve contemplar um total de 1.383.694 brasileiros.

Quem tem direito ao abono salarial PIS/PASEP?

Para ter direito ao abono salarial PIS/PASEP, os trabalhadores devem estar cadastrados em um dos programas há pelo menos cinco anos, além de terem recebido uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base.

Também é preciso ter trabalhado em atividade remunerada por pelo menos 30 dias durante o ano-base e os dados devem estar atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no e-Social.

O PIS, sigla para Programa de Integração Social, é um benefício concedido aos trabalhadores do setor privado. O programa é uma espécie de poupança coletiva administrada pela Caixa Econômica Federal e financiada pelas empresas que devem contribuir com um percentual sobre a folha de pagamento de seus funcionários.

Já o PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, é um benefício social destinado aos servidores públicos brasileiros O programa criado em 1970 pelo governo federal funciona de forma similar ao PIS, porém é destinado a servidores públicos e gerenciado pelo Banco do Brasil.

Calendário de pagamento do abono salarial PIS/PASEP?

Os trabalhadores que têm direito ao abono salarial podem receber até um salário mínimo, no entanto, o cálculo do benefício leva em consideração o número de meses trabalhados durante o ano-base.

Confira o cronograma de pagamento do PIS:

Nascidos em: Liberação do benefício: Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de fevereiro Março 15 de março Abril 15 de março Maio 17 de abril Junho 17 de abril Julho 15 de maio Agosto 15 de maio Setembro 15 de junho Outubro 15 de junho Novembro 17 de julho Dezembro 17 de julho

Agora, veja o calendário de pagamento do PASEP:



NIS final: Liberação do benefício: 1 15 de fevereiro 2 15 de março 3 17 de abril 4 17 de abril 5 15 de maio 6 15 de maio 7 15 de junho 8 15 de junho 9 17 de julho 0 17 de julho

Cabe salientar que tanto o PIS quanto o PASEP ficam disponíveis na conta dos trabalhadores até o dia 28 de dezembro, ou seja, após esse período os recursos voltam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Mais informações sobre o abono salarial podem ser obtidas nos canais do Banco do Brasil e da Caixa.