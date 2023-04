“Descubra como Sacar R$ 4.500 no Aplicativo”

Feriadão do dia 1º de maio começa com grande presente. O Governo Federal está disponibilizando um saque de R$ 4.500 através do aplicativo Caixa Tem. O objetivo do saque é oferecer um suporte a população, que muitas vezes possui dificuldades em encontrar recursos.

Nesse sentido, o governo está disponibilizando os valores através do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital). Desta maneira, desde hoje, os brasileiros já podem realizar saques de até R$ 4.500. No entanto, é preciso entender como os beneficiários conseguem acessar os saques através do Caixa Tem.

Além disso, também é necessário compreender o que é o SIM Digital, para saber quem está apto a receber esse valor. Para entender esses conceitos, confira a seguir.

SIM Digital

O SIM Digital é um programa do Governo voltado para pessoas físicas e empreendedores. O objetivo do programa é facilitar o acesso ao crédito, assim como promover a formalização de pequenas empresas.

Desta maneira, o SIM Digital é voltado para cidadãos que realizam atividades produtivas ou prestação de serviços, tanto no ambiente urbano quanto no rural. Além disso, essas atividades podem ser realizadas individualmente ou em grupo, também incluindo os microempreendedores individuais (MEI).

Com isso, os empréstimos disponibilizados pelo SIM Digital, acessados através do Caixa Tem, podem ser de R$ 1,5 mil para pessoas físicas e de R$ 4,5 mil para MEIs. A estimativa do Governo Federal é de que o programa atinja cerca de 4,5 milhões de empreendedores em todo o Brasil.

Como realizar o acesso ao valor

Para acessar os valores disponíveis no Caixa Tem, o beneficiário deve primeiro acessar o aplicativo em seu celular. Além disso, também é importante que os dados de cadastro estejam atualizados.

Em seguida, na página inicial, selecione a opção “Contratar Crédito Caixa Tem”, e insira as informações de renda, escolhendo qual o valor de empréstimo que deseja solicitar. Agora, selecione a quantia de parcelas desejadas, assim como a forma de pagamento. Por fim, basta selecionar fotos de alguns documentos pessoais requisitados e tirar uma foto do próprio rosto.

No entanto, é importante destacar que a contratação do empréstimo através do Caixa Tem, de maneira totalmente digital, apenas está disponível para as pessoas físicas do SIM Digital. Sendo assim, no caso dos MEIs o processo não é tão rápido e prático, tendo em vista que eles devem se dirigir a uma agência física da Caixa Econômica Federal para realizar a solicitação do crédito.

Sobre o Caixa Tem

O Caixa Tem é um aplicativo da Caixa criado para facilitar o acesso a serviços e transações bancárias através da sua conta digital. Além de receber o pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, o aplicativo permite fazer compras nas maquininhas ou na internet, fazer empréstimo, contratar cartão de crédito, consultar saldos e extratos, pagar contas e boletos, fazer transferências ou Pix, entre outros serviços.



Além disso, qualquer cidadão pode ter uma conta Caixa Tem. Inclusive, caso a pessoa possua direito a um benefício social, a Conta Poupança Social Digital será aberta automaticamente.

Por fim, para abrir uma conta no Caixa Tem basta fazer o download do aplicativo de celular, disponível para Android e iOS, e contratar o serviço de maneira 100% digital. Serão necessários o documento pessoal de identificação (RG ou CNH), assim como o e-mail e como acessá-lo, além do endereço com CEP e o número do telefone celular.