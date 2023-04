Descubra o que é necessário para se tornar um Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ)

O cargo de soldado PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) é uma das profissões mais importantes e respeitadas no país. Afinal, os soldados são responsáveis por garantir a ordem pública e a segurança da população. Assim, atuam em operações de patrulhamento, blitz, investigação e prisão de infratores da lei.

Neste texto, vamos apresentar os principais aspectos e requisitos para se tornar um soldado PMERJ, além dos desafios e benefícios dessa carreira. Então, se você deseja seguir essa profissão, continue lendo e descubra o que é preciso para se tornar um soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Boa leitura!

O que é preciso para ser Soldado PMERJ?

Para ser um Soldado PMERJ, é preciso cumprir alguns requisitos básicos. Sendo assim, o primeiro passo é ter concluído o ensino médio e ter idade entre 18 e 32 anos. Além disso, é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

O candidato também deve passar por um processo seletivo rigoroso, que inclui exames médicos e psicológicos, testes físicos e prova escrita. Aliás, a aprovação em todas as etapas garante a entrada no Curso de Formação de Soldados (CFSd) da PMERJ, que tem duração de aproximadamente seis meses.

Durante o curso, os futuros soldados passam por instruções teóricas e práticas, em diversas disciplinas, como direitos humanos, segurança pública, polícia comunitária e conflitos urbanos. Ao final, após a aprovação em todas as etapas, o aluno recebe a graduação de Soldado da PMERJ e está apto a ingressar nas fileiras da polícia militar.

O que faz um Soldado PMERJ?

Um Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é um agente de segurança pública preparado para agir em diversas situações para garantir a segurança da população. Portanto, a sua função principal é garantir o cumprimento da lei e a ordem pública, protegendo a vida e o patrimônio das pessoas.

Além disso, os Soldados PMERJ são responsáveis por patrulhar ruas e avenidas. Assim como, realizar ações preventivas em áreas com alto índice de criminalidade, realizar prisões em flagrante delito, auxiliar no trânsito e atender ocorrências de emergência.

Eles também trabalham em conjunto com outros profissionais da área de segurança pública, como bombeiros, policiais civis, guardas municipais e outros. Além disso, precisam estar sempre em treinamentos e atualizações para lidar com as constantes mudanças que ocorrem no cenário da segurança pública.

Sendo assim, ser um Soldado PMERJ exige coragem, responsabilidade, dedicação e compromisso com a sociedade. Pois, é um trabalho essencial para a segurança e a tranquilidade das pessoas.

Quanto ganha o Soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro?

O salário de um soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro varia de acordo com o tempo de carreira do policial. Um soldado de primeira classe, com até dois anos na PMERJ, pode ganhar aproximadamente R$ 3.452,55. Enquanto, um soldado de primeira classe com mais de 20 anos de carreira pode receber cerca de R$ 6.108,92.

Além disso, é importante destacar que esses valores podem ser acrescidos de benefícios adicionais como adicional noturno, insalubridade, gratificação por curso de capacitação, entre outros.

Apesar disso, o cenário tem sido preocupante para os policiais, principalmente no Rio de Janeiro, que enfrenta uma série de desafios profissionais e pessoais. Pois, a situação gera mobilizações e manifestações por melhores condições de trabalho e remuneração.



Vai ter concurso PMERJ esse ano?

Para aqueles que sonham em fazer parte desta, que é uma das instituições mais respeitadas do estado do Rio, a resposta é sim! Apesar do edital ainda não ter sido publicado, a notícia é que serão abertas novas oportunidades para 2023.

Sendo assim, é importante ficar de olho nas próximas notícias da instituição. Assim, é mais fácil saber qual será a banca, quando o edital será publicado, além de outros pormenores a respeito do tão aguardado certame.

Conclusão

Por conta dos desafios cotidianos enfrentados pelos policiais militares, conhecer o cargo de Soldado PMERJ é fundamental para aqueles que desejam seguir essa carreira. Agora, você já sabe mais sobre isso e já compreendeu as principais atribuições e responsabilidades inerentes a essa profissão. Por exemplo, como a garantia da segurança pública, o combate ao crime e a proteção dos cidadãos.

Além disso, vimos que a formação do Soldado PMERJ exige não somente aptidões físicas e técnicas, mas também valores como ética, disciplina e respeito.

Sendo assim, fique de olho nas próximas publicações e novidades a respeito da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para saber quando o edital será divulgado e, quem sabe, entrar para a corporação.