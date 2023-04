Descubra o Valor da MOEDA de 50 Centavos Hoje: Uma Grande VITÓRIA!

Alguns colecionadores podem dar milhares de reais em moedas e cédulas raras. Entre os itens valiosos está a moeda de R$ 0,50 que foi fabricada com um erro.

Devido a uma falha, algumas moedas emitidas entre 2009 e 2011, e também em 2018 possuem o disco cortado, além da letra “A” abaixo do ano de fabricação. Veja a imagem abaixo!

Contudo, para que seja vendida por um bom valor, entre R$ 800 a R$ 1.200 é necessário estar em um bom estado de conservação. Neste sentido, confira entre suas moedas se você não tem esse tesouro.

Moeda de R$ 0,25 pode valer até R$ 3 mil

Recentemente, viralizou no TikTok um vídeo que mostrava uma moeda de R$ 0,25 que, segundos as informações, pode valer até R$ 3 mil. Isso porque, o item possui um erro de emissão chamado “mula”.

A moeda de R$ 0,25 em questão é a confeccionada em metal prata, que possui o desenho de um hexágono em seu interior. Esta é a versão antiga da moeda, que atualmente é feita com um metal dourado.

De acordo com o autor do vídeo do TikTok, o erro na moeda de 25 centavos é chamado de “mula” porque possui a “imagem” da moeda de 50 centavos. Ou seja, o lado da “coroa”, onde fica o número, foi confeccionado normalmente, com as listras ao fundo, valor e o hexágono.

No entanto, na parte da “cara”, que deveria ser cunhada a imagem da efígie (face da república) dentro do hexágono, acabou saindo com um erro. Na prática, este lado da moeda ficou igual à da “cara” da moeda de 50 centavos. Logo, a efígie ficou à direita com um ramo de folhas a esquerda.

Devido a esse erro, a moeda de R$ 0,25 “mula” está cotada em R$ 2.800, conforme o catálogo de colecionadores, os chamados numismatas. Todavia, é importante frisar que esse preço pode variar conforme o estado de conservação do objeto e o interesse do comprador.

Moeda valiosa de 1 centavo

As moedas de 1 centavo já não são mais vistas com recorrência no mercado como antes. A sua última cunhagem ocorreu em 2004, e cada dia mais elas têm se tornado mais raras.

No entanto, uma versão ainda mais preciosa para os colecionados está dando o que falar nos últimos dias. Trata-se das moedas de 1 centavo com o reverso invertido.

Uma falha na produção das moedas fizeram com que elas ficassem com a face invertida. Esses itens raros são muito procurados pelos numismatas, inclusive para completarem os seus acervos.



Atualmente, cada uma dessas peças pode ser vendida por até R$ 280.

A moeda rara de R$ 1 que está sendo citada foi fabricada no ano de 1998. Ela se tornou popular após viralizar em um perfil na rede social TikTok. Este item é considerado raro porque tem uma letra “P” abaixo no número que indica o seu valor, neste caso o 1.

Por ter pouquíssimas moedas em circulação, ela é considerada nível R5 ou RRRRR de raridade. De acordo com a Casa da Moeda do Brasil, a letra P significa a palavra “prova”, que se refere aos primeiros itens que foram emitidos, como forma de teste.