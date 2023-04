Descubra os Benefícios da Filosofia Alimentar Ayurveda!

A filosofia alimentar Ayurveda pode promover muitos benefícios quando colocada em prática. Embora essa filosofia não seja restrita à área da alimentação, neste texto nós vamos focar nessa premissa, para que você comece a conhecer um pouco mais sobre a prática e, assim, construir uma rotina que seja mais saudável no que diz respeito ao modo como você consome os alimentos. Vamos lá?

O que é a filosofia alimentar Ayurveda?

A filosofia alimentar Ayurveda foca em proporcionar equilíbrio entre mente e corpo, por meio da nutrição. É o caso de você consumir alimentos de forma mais consciente, sabendo quais efeitos eles podem promover no seu organismo, a fim de fazer escolhas mais inteligentes e que preservem a sua saúde.

Além disso, ela se concentra na ideia de que a alimentação deve ser adaptada de forma singular, olhando para as necessidades singulares de cada pessoa. Isto é, o que você come nunca será igual o que o seu amigo come, pois cada corpo e cada organismo precisam de uma alimentação única, que deve ser planejada de modo personalizado.

Quais os benefícios da Ayurveda?

Os benefícios da Ayurveda, para quem a pratica de fato, podem ser bem interessantes, já que essa filosofia prega uma conexão mais genuína com a alimentação. Veja quais são:

1. Atenção plena na hora de se alimentar

Quantas vezes nos sentamos à mesa e simplesmente “engolimos” o que está diante de nós, sem nos darmos conta dos sabores, das sensações, etc.? Pois é! Com a prática da filosofia de Ayurveda, a atenção plena começa a ser treinada na hora em que vamos comer. Essa atenção plena proporciona um maior foco nos sabores, texturas e até mesmo na sensação de saciedade.

2. Maior consciência do que se come

A maior consciência do que comemos é outro ponto-chave da Ayurveda. Nesse caso, passamos a escolher os alimentos de acordo com aquilo que precisamos para o nosso organismo, e não com base apenas no desejo de comer alguma coisa. Essa consciência nos ajuda a nutrir o corpo de forma mais efetiva, evitando alimentos pouco saudáveis, por exemplo.

3. Foco em uma alimentação saudável e medicinal

O foco da Ayurveda é alimentar-se de forma saudável e até mesmo medicinal. Por isso, seus planos alimentares são elaborados de forma personalizada, sempre levando em consideração as características daquele que irá comer.

4. Aumento da disposição e do bem-estar

Quando nos alimentamos de forma equilibrada, respeitando as necessidades do corpo e consumindo alimentos frescos e saudáveis, nosso organismo tende a ficar mais forte e saudável. Consequentemente, essa força pode ser notada a partir do momento em que há um aumento na disposição e no bem-estar. Portanto, um dos possíveis benefícios dessa prática é melhorar a qualidade de vida.

5. Melhor relação com a alimentação

Melhorar a relação que temos com a nossa alimentação é, também, melhorar a maneira como cuidamos da nossa saúde. Por conta disso, este é mais um dos benefícios que podem ser alcançado por quem busca investir na prática de Ayurveda. Interessante, não é mesmo? 🙂