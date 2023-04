Descubra os Benefícios do Cartão de Crédito PicPay Digital e Saiba Como Solicitar o Seu!

O cartão de crédito PicPay digital foi lançado como uma alternativa de praticidade para os usuários do app. Hoje, te mostraremos as informações mais relevantes sobre esse produto financeiro. Na matéria que segue, será possível ver detalhes sobre benefícios, assim como formas de solicitar o cartão. Mostraremos também o conceito da empresa diante dos clientes. Confira.

Como usar o cartão PicPay

O cartão funciona como um cartão de crédito convencional, porém é gerenciado pelo aplicativo do PicPay. Abaixo estão os passos para usar o cartão:

Baixe o aplicativo do PicPay na loja de aplicativos do seu celular e faça o cadastro, caso ainda não tenha feito;

Depois de logado, toque no ícone do cartão de crédito na parte inferior da tela principal do aplicativo;

Selecione a opção “Ativar Cartão”;

Se você ainda não possui um cartão, selecione a opção “Solicitar Cartão” e preencha as informações necessárias;

Depois de ativar ou solicitar o cartão, você pode usá-lo para fazer compras em estabelecimentos que aceitam a bandeira do seu cartão, seja por meio de uma máquina de cartão ou por compras online;

Para pagar com o cartão PicPay, selecione a opção “Pagar com cartão” no aplicativo e informe o valor da compra;

Insira os dados do seu cartão (número, validade e código de segurança) e autorize a transação no aplicativo.

Benefícios do cartão de crédito PicPay digital

Um dos benefícios mais relevantes é a multiplicidade. Ou seja, tem a função crédito, mas pode funcionar no débito também. Além disso, é internacional. Isso quer dizer que o usuário pode usar o cartão em compras nos estabelecimentos nacionais e internacionais. É importante ressaltar que o cartão de crédito PicPay digital também oferece:

Possibilidade de recargas e compras no PicPay Store;

Todos os benefícios do Mastercard Standard;

Sem anuidade, bem como taxa de adesão ou taxa de manutenção;

5% de cashback em compras;

Tecnologia para pagamento contactless;

Opção de cartão físico;

Controle das aquisições pelo aplicativo;

Pagamentos por meio do QR Code nos estabelecimentos participantes, assim como nas maquininhas Cielo.

Como solicitar o cartão

A solicitação é prática e simples, uma vez que se precisa apenas:

Acessar o endereço eletrônico do PicPay;

Preencher o formulário com os dados pessoais; Clicar “Entrar na lista”;

Assim, basta esperar pelo retorno. Vale ressaltar que o pedido passa pela análise de crédito comum nesse tipo de transação financeira. Dessa forma, é possível haver a aprovação ou recusa da solicitação.

Como contatar a empresa

Caso algum cliente precise contatar a empresa sobre alguma questão acerca do aplicativo, é simples. A instituição tem um canal direto com o setor responsável pelos cartões. Para executar a ação, basta seguir os passos abaixo:

Instale o aplicativo PicPay, que está disponível para Android, mas também para iOS;

Selecione “Ajustes”, opção que fica na tela inicial, mais especificamente no rodapé;

Em seguida, clique no campo “Ajuda”, localizado no canto direito da parte superior;

Selecione o assunto desejado;

Assim, opte pelo “Fale Conosco” ao final da tela;

Depois de executar esses passos será aberto um chat. Nele será possível conversar com o atendente PicPay.

Cuidados ao usar o cartão

Verifique se o estabelecimento aceita a bandeira do seu cartão antes de efetuar a compra, para evitar transtornos;

Acompanhe regularmente as transações realizadas com o cartão no aplicativo do PicPay, para verificar se todas as compras foram realmente autorizadas por você;

Evite compartilhar seus dados pessoais e informações do cartão com terceiros, para evitar fraudes;

Mantenha o aplicativo e o sistema operacional do seu celular sempre atualizados, para garantir a segurança das transações;

Utilize senhas fortes e complexas para acessar o aplicativo e autorizar transações com o cartão;

Evite usar o cartão em redes Wi-Fi públicas ou desconhecidas, para evitar que seus dados sejam capturados por hackers ou fraudadores.

Lembre-se que é importante ler atentamente as informações fornecidas pela empresa para saber como utilizar o cartão com segurança.

Reputação do PicPay no Reclame Aqui

Ao que parece, o aplicativo tem uma nota considerada regular, sendo 6.6 em 10. Em seis meses foram 88.484 reclamações registradas, tendo 83.989 respondidas.

Somente 58,4% dos clientes negociariam outra vez com a empresa. Portanto, sua nota final do consumidor é 4.54.

A solicitação do cartão de crédito PicPay digital é simples. A empresa também oferece alguns benefícios para seus usuários. Contudo, tem a pontuação regular no Reclame Aqui. Com isso, entende-se que é preciso pesquisar bem as condições e propostas antes de fechar qualquer negócio.