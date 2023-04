Descubra os Riscos de Usar o Pix: Conheça os Principais Golpes

O Pix é a ferramenta de transferência monetária criada pelo Banco Central do Brasil que se tornou muito popular, sendo inclusive, a ferramenta de pagamentos mais utilizada do país. Contudo, o Pix também tem sido utilizado por golpistas em diversas modalidades de golpes.

Saiba quais são os principais golpes que envolvem o Pix

No decorrer do último ano, o Banco Central do Brasil tomou diversas medidas para evitar fraudes dentro da ferramenta, assim como outras instituições financeiras.

Contudo, são muitos os golpes aplicados e as instituições não têm controle sobre todas elas, principalmente, quando o golpe não se refere diretamente à ferramenta, e sim utiliza-se do nome da ferramenta para enganar o cliente final da instituição.

Confira algumas modalidades de golpes que se utilizam do Pix para atuar de forma preventiva, minimizando a chance de ser vítima desse tipo de situação.

WhatsApp clonado

O golpe do WhatsApp clonado é um dos mais frequentes. Quando o usuário clica em algum link desconhecido, ele pode ter o seu WhatsApp clonado. Dessa forma, o golpista consegue acesso aos seus contatos e se passa por você, solicitando dinheiro ao criar situações emergenciais.

O WhatsApp é utilizado por muitos modelos de golpes. Por isso, é muito importante não clicar em links recebidos pelo aplicativo. Além disso, desconfie caso alguma pessoa da sua família ou amigo entre em contato, dizendo que está com um número novo e pedindo que o adicione, por conseguinte, solicitando uma transferência via Pix.

Essa é uma modalidade de golpe um pouco mais simples, porque não se trata de uma invasão ao seu celular, mas sim de alguém se passar por outra pessoa.

O golpe da falha do Pix

Essa é uma modalidade de golpe na qual o golpista envia uma mensagem dizendo que houve uma falha na transação do Pix. Por isso, o golpista solicita a transferência de um valor para uma chave Pix diferente, dizendo que poderá receber o valor de volta em dobro. Portanto, jamais transfira valores para chaves Pix desconhecidas.

O desconto no Pix

O desconto no Pix é um golpe muito aplicado. Sendo assim, o golpista entra em contato com a possível vítima, se passando por um funcionário de uma empresa de serviços (telefone, internet, água ou luz).

Dessa forma, o falso funcionário diz que poderá obter descontos relevantes ao pagar suas contas via Pix. Contudo, a chave Pix informada é de uma conta pessoal.

Outra modalidade de golpe de desconto via Pix pode ocorrer por meio de falsos comércios eletrônicos. Ao buscar por um produto na internet, tenha cuidado com algum site que se pareça muito com um site de uma loja conhecida.



No entanto, o produto de seu interesse apresenta um desconto exponencialmente elevado para o pagamento via Pix. Geralmente, trata-se de um site falso que é retirado do ar em poucos dias e dificilmente poderá reaver esse dinheiro.

Invasão no smartphone

Infelizmente, o roubo ou furto de celulares ocorre também para a invasão da conta bancária. Visto que é possível que um hacker realize transações entre contas bancárias diferentes.

Portanto, caso tenha o seu celular perdido ou roubado, entre em contato imediatamente com a sua instituição financeira e informe sobre o ocorrido, além de registrar um boletim de ocorrência.

Conforme visto, são muitas as possibilidades de golpes através do Pix, seja diretamente utilizando a ferramenta ou utilizando a autoridade do nome para enganar o cliente de um banco.

Limites

Em outubro de 2022, o Banco Central do Brasil estabeleceu um limite referente ao valor de transferências via Pix em determinados horários. Sendo assim, o limite é de R$ 1.000 entre 20h e 6h.

Além disso, o usuário do Pix também pode pedir diretamente na sua instituição financeira a alteração do valor. Muitas empresas disponibilizam essa possibilidade diretamente no aplicativo.

Bloqueio cautelar

Algumas instituições também estão utilizando o bloqueio cautelar, permitindo que a conta bancária do cliente fique sem acesso por 72 horas, em casos de transações suspeitas de fraudes.

É possível requerer o valor referente a um golpe, entretanto, cada instituição financeira lida com isso de uma forma diferente. Já que também são diferentes as situações que envolvem os golpes em nome do Pix.