Descubra os Salários dos Cargos nos Correios: Participe do Concurso!

O concurso Correios tem sido um os mais aguardados até o momento. O órgão confirmou que aguarda orientações do Ministério do Planejamento para tratar sobre o próximo edital e que o assunto está sendo discutido internamente.

Outro ponto também muito importante é que a empresa saiu da lista de privatização. O Governo Federal liberou a lista das empresas privatizadas no dia 06 de abril.

Correios não será privatizada

A empresa está fora da lista de privatização. Além disso, outras empresas foram excluídas. São elas:

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT);

Empresa Brasil de Comunicação (EBC);

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev);

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep);

Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro);

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF);

Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec).

É importante destacar que a proposta de privatização dos Correios era de 100%. O andamento das tratativas foi bloqueado pelo Senado Federal.

Sobre o concurso Correios

Inicialmente, foi esclarecido que o concurso estaria no aguardo de um novo posicionamento do Ministério do Planejamento. É importante destacar que no atual governo, a pasta é comandada pela ministra Simone Tebet.

Diante disso, cabe à Simone planejar a administração governamental, assim como os custos e a viabilidade orçamentária de projetos.

Depois da aprovação do planejamento, a seleção segue para autorização da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

O que se sabe até o momento é que os assuntos que se referem ao novo edital estão sendo tratados internamente. O órgão deve se pronunciar em tempo oportuno.

Qual o salário dos aprovados no concurso Correios?

A remuneração depende do cargo. De acordo com o portal do órgão, é possível verificar que os salários iniciais variam entre R$ 2.179,25, para cargos de Técnico (nível médio), e R$ 6.333,54, para cargos de Analista (nível superior). Os esclarecimentos são de agosto de 2022, ano passado.

Ao final da carreira, as remunerações podem atingir os valores de R$ 11.527,80 (nível médio) e de R$ 25.126,53 (nível superior). O órgão permite progressão salarial a depender do cargo.



Nos Correios, as oportunidades são para nível médio e superior. Veja a seguir as chances, assim como remuneração:

Carreira de nível médio

Agente de Correios

A carreira de ingresso tem como principal missão executar as atribuições pertinentes aos serviços das áreas Operacional, Comercial e de Suporte. Neste caso, o candidato pode ser aprovado para as seguintes funções:

Carteiro;

Operador de Triagem e Transbordo (em extinção);

Atendente Comercial; e

Suporte.

Salário inicial: a partir de R$ 2.179,25

Carreira de nível superior

Analista de Correios

A carreira de ingresso para quem tem o nível superior tem como principal missão aplicar conhecimentos técnicos de sua especialidade, visando à otimização dos resultados e aprimoramento dos padrões de trabalho de sua área de atuação.

Neste caso, o candidato pode concorrer para as seguintes especialidades:

administrador;

advogado;

analista de sistemas;

arquiteto;

assistente social;

bibliotecário;

contador;

economista;

engenheiro;

estatístico;

museólogo;

pedagogo;

psicólogo; e

técnico em Comunicação Social.

Além dos cargos citados acima, o concurso Correios 2023 pode contar com mais oportunidades nas seguintes áreas: auxiliar de enfermagem do trabalho; técnico de segurança do trabalho; analista de saúde; enfermeiro do trabalho; engenheiro de segurança do trabalho; e médico do trabalho. Os salários iniciais são a partir de R$ 6.333,54.

Quando foi o último concurso dos Correios?

O último edital aconteceu em 2011 e foi para o cargo de Carteiro. Contudo, em 2012, os Correios pediram 13.727 vagas para o Ministério das Telecomunicações, sendo 10 mil para uma nova seleção e as demais para chamar os aprovados do ano anterior.

Em 2016, a estatal anunciou um novo certame. Na ocasião, as oportunidades seriam para agente de Correios, de nível médio, nas atividades de carteiro e operador de triagem e ao todo foram 2 mil vagas.

Os ganhos iniciais seriam de R$ 2.885,37 e de R$ 2.348,87, para carteiro e operador, respectivamente, já incluindo benefícios e adicionais. No entanto, quem atuasse também aos sábados receberia R$ 3.017,42. As disciplinas que seriam cobradas no certame:

Língua Portuguesa;

Matemática; e

Conhecimentos Gerais.

Apesar de todos os trâmites, o concurso não avançou, portanto, não saiu do papel. Entretanto, em 2017 aconteceu um certame voltado para área de Segurança do Trabalho. Ao todo são 88 vagas para os níveis médio/técnico e superior. O edital ainda contou com vagas para Medicina, Enfermagem, Engenharia e Segurança do Trabalho.