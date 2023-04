Descubra os Sintomas que Podem Ser Misturados com a Gravidez!

Existem alguns sintomas que podem ser confundidos com gravidez e podem deixar a mulher até mesmo angustiada por não saber se é algo relacionado a uma gestação ou não. Por isso, a melhor coisa a se fazer é investir no teste de gravidez, tendo em vista que apenas os sintomas “soltos” podem não significar muita coisa. Inclusive, podem significar “outras coisas”, como veremos no decorrer deste conteúdo.

Acompanhe e saiba mais sobre o assunto!

Sintomas que podem ser confundidos com gravidez

Os sintomas que podem ser confundidos com gravidez são diversos: náuseas, vômitos, tontura… Quem é mulher sabe bem disso! Inclusive, no círculo social de muitas mulheres, quando elas comentam que não estão se sentindo muito bem, automaticamente as pessoas à sua volta questionam sobre gravidez. Esse tipo de questionamento pode invalidar a dor da mulher e, ainda, causar mal-estar, caso ela tenha medo de engravidar ou esteja tentando e não consegue.

Portanto, conhecer os possíveis sintomas que podem causar essa confusão é essencial para não tirarmos conclusões precipitadas, concorda? Vejamos algumas possibilidades:

1. Náuseas e vômitos

Sem dúvidas, esse é um dos sintomas que mais são confundidos com gravidez. Afinal, que mulher nunca ouviu “será que está grávida?” quando, na verdade, estava com uma virose? Por isso, avaliar a alimentação, a rotina dos últimos dias e a presença de outros sintomas é essencial para concluir se pode ser um sintoma de gravidez ou se é, apenas, um sinal de que o estômago não está muito bem.

2. Tontura

A tontura é mais um dos sintomas que podem ser confundidos com gravidez. Porém, ela pode ser causada por fatores que envolvem labirintite, infecções no ouvido, problemas digestivos, entre outros. Portanto, se a tontura surge de forma abrupta, é interessante investigar a causa, antes de, simplesmente, crer que se trata de uma gravidez.

3. Fadiga excessiva

A fadiga excessiva é mais um dos sinais que normalmente são associados à gravidez. No entanto, a mulher pode sentir essa fadiga por uma série de motivos, como esgotamento emocional, estresse excessivo, falta de sono, anemia, má alimentação, sedentarismo, entre outros. Procurar analisar a rotina para verificar as possíveis causas é uma forma de evitar conclusões precipitadas.

4. Dor nas mamas

As dores nas mamas podem criar um verdadeiro “estado de alerta” na mente da mulher. Só que nem sempre essa dor é, de fato, gravidez. Na realidade, a mulher pode sentir dor nas mamas por muitos motivos, que vão além da gravidez. É o caso de, por exemplo, haver alterações hormonais, como na TPM, que causam a dor. Ou até mesmo outras alterações hormonais por ganho ou perda de peso; sono irregular; estresse; etc.

5. Período menstrual ausente ou irregular

O período menstrual ausente ou irregular é um sinal que, na maior parte das vezes, pode assustar bastante as mulheres. Porém, é necessário avaliar o contexto: se a mulher sofreu alterações no peso, está muito estressada, começou a praticar exercícios muito intensos ou está sofrendo de insônia, os hormônios podem se alterar e causar a ausência da menstruação.



Você também pode gostar:

De todo modo, embora existam sintomas que podem ser confundidos com gravidez, é interessante sempre fazer o teste quando se desconfia da gestação, a fim de tirar a “prova real”. 😉