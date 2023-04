Descubra os Vantagens do Sistema!

O Cadastro Único (CadÚnico) é um sistema de cadastros do Governo Federal que registra informações sobre a situação socioeconômica de milhões de brasileiros já registrados.

Entre outras finalidades, este sistema é utilizado para inclusão das famílias brasileiras em programas sociais. Por esta razão, o CadÚnico é muito conhecido por ser o sistema de cadastro do Bolsa Família.

Atualmente, o BF é programa de transferência de renda mais conhecido no Brasil. No entanto, é importante destacar que o Cadastro Único também serve para outros programas sociais do Governo Federal.

Com isso, é importante lembrar que cada iniciativa possui suas respectivas regras. Assim, o cidadão que não se encaixa nas regras de um programa pode conseguir participar de outro. Esta se caracteriza uma seleção.

Os brasileiros inscritos no CadÚnico também podem receber o Benefício por Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), entre outros abonos. Confira a seguir como se inscrever no sistema de cadastros.

Na matéria anunciada hoje, você poderá ver que milhares de pessoas e brasileiros precisam aproveitar o sistema que garante o ingresso em diversos benefícios sociais. Veja!

Como se inscrever no CadÚnico?

O primeiro requisito para se inscrever no CadÚnico é possuir, no mínimo, 16 anos de idade. A pessoa que realizar o cadastro será o Responsável Familiar (RF), que irá representar sua família para o recebimento de benefícios sociais.

Existe a possibilidade de realizar um pré-cadastro, mas a ferramenta não está disponível no site do programa no momento. Dessa forma, a inscrição deve ser feita diretamente em um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Quando a ferramenta “Pré-cadastro” está disponível, o usuário precisa apenas concluir o procedimento pelo CRAS. Contudo, o cidadão também pode solicitar informações sobre os benefícios sociais pelo CRAS.

Além disso, a unidade também oferece apoio a famílias com dificuldade de convívio, assim como para aquelas em que ocorre a violência doméstica. Outro ponto importante para se inscrever no CadÚnico é a renda bruta mensal dos integrantes da família.

Nesse sentido, este valor não pode ultrapassar meio salário mínimo. No entanto, é importante lembrar que, dentro do cadastro, cada programa social possui suas especificidades para ser recebido.

Confira a seguir a lista de alguns programas que são disponibilizados através do CadÚnico.

Lista de benefícios oferecidos mediante ao CadÚnico



Você também pode gostar:

Os programas que serão citados a seguir são exemplos a nível nacional. Desta maneira, caso o cidadão deseje saber mais sobre programas sociais a níveis estaduais e municipais, é interessante realizar uma consulta no CRAS.

Programa Bolsa Família;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Minha Casa, Minha Vida;

Carteira do Idoso;

Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda;

Telefone Popular;

Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos;

Programas Cisternas;

Água para Todos;

Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental);

Bolsa Estiagem;

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Crédito Instalação;

Carta Social;

Serviços Assistenciais;

Programa Brasil Alfabetizado;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti);

Identidade Jovem (ID Jovem);

ENEM.

Por fim, um fator muito importante ao se inscrever no CadÚnico é deixar as informações sempre atualizadas. Isso porque, cada benefício oferecido possui seus requisitos, e a não informação ao sistema de mudanças estruturais na família, assim como aquelas relacionadas à renda e endereço, podem resultar na exclusão do beneficiário do programa social.