Descubra Por Que o Dia da Consciência Negra é Considerado um Feriado Secreto!

Os trabalhadores brasileiros esperam ansiosos pelos feriados, quando é possível descansar de suas atividades rotineiras, desestressar, e aproveitar o dia para curtir com sua família, amigos, e até mesmo viajar. Todavia, é uma ótima oportunidade de espairecer, deixando o trabalho de lado e acalmar a mente de várias maneiras.

Na próxima segunda-feira (01/05), será comemorado o dia do trabalhador, ou seja, há um feriadão por vir. De fato, a data é celebrada não só no Brasil, mas em todo o mundo. É uma grande chance para se garantir alguns dias de descanso. Afinal, o que muita gente não sabe, é que há mais um feriado próximo no calendário deste ano.

Analogamente, este é considerado um feriado secreto, ou seja, poucas pessoas sabem da sua existência. Vale ressaltar que o dia a mais de descanso se dá em nove estados da federação, e é pouco conhecido. Poucas pessoas sabem da sua existência por não ser um feriado nacional. É o Dia da Consciência Negra.

Outras pessoas conhecem a data pelo Dia Nacional de Zumbi. Ele teve sua implementação há anos atrás, na década de 1970. A data era comemorada nas escolas brasileiras, mas não era considerado um feriado. No entanto, em pouco tempo surgiu a necessidade de celebrar as raízes africanas brasileiras.

Dia da Consciência Negra

O Dia Nacional de Zumbi, ou Dia da Consciência Negra é celebrado todos os anos em 20 de novembro. Em síntese, ele tem como objetivo principal, instigar na sociedade, uma reflexão sobre as dificuldades e crueldades, que a população brasileira com raízes africanas escravizadas, sofreu em nosso país, no passado.

Desse modo, a data estabelecida para o feriado, no dia 20 de novembro, se deu por conta da morte de Zumbi dos Palmares, um líder quilombola. É um herói brasileiro, que lutou bravamente contra o racismo em nosso país. Ele se destacou por ser um homem guerreiro, com conhecimento em estratégias militares.

Além de lutar pela liberdade de seu povo, Zumbi dos Palmares também buscava por uma autonomia de culto e religião, além de lutar pelo fim da esfravidão no Brasil. Aliás, ele se tornou um síbolo nacional por combater a disparidade existente na época, entre os negros e os brancos, e a violência pratciada contra seu povo.

A princípio, Zumbi dos Palmares nasceu no ano de 1655 no quilombo dos Palmares, em Alagoas. Em 1675 ele ficou conhecido pela sua luta contra o ataque das tropas portuguesas no Quilombo dos Palmares, demonstrando suas habilidades de guerreiro. Ademais, ele enfrentou o governo colonial da época com bastante habilidade.

Homenagem a Zumbi dos Palmares

Além do feriado do Dia da Consciência Negra ser na data da morte de Zumbi dos Palmares, o movimento negro no país ainda batizou uma instituição de ensino com seu nome. É a Faculdade Zumbi dos Palmares (FAZP), em São Paulo. Aliás, o Aeroporto Internacional de Maceió, em Alagoas, também leva o seu nome.

Dessa forma, as homenagens brasileiras ao herói nacional não param por aí. A escola de samba Vila Isabel, da cidade do Rio de Janeiro, fez uma linda homenagem ao líder quilombola Zumbi dos Palmares no ano de 1988. Decerto, ela apresentou na época, o enredo “Kizomba, Festa da raça”. Ganhou o título.

Calendário de feriados nacionais de 2023

Em suma, o feriado do dia da Consciência Negra não é nacional, portanto, é conveniente que o trabalhador busque por informações em seu estado ou município, visto que abrange cerca de 1.260 cidades brasileiras, além dos estados da federação. Segue abaixo a lista dos feriados oficiais no país:

Calendário:



01/01/23: Confraternização Universal / Ano Novo (domingo)

20/02/23: Carnaval (segunda-feira)

21/02/23: Carnaval (terça-feira)

07/04/23: Sexta-feira Santa / Paixão de Cristo (sexta-feira)

09/04/23: Páscoa (domingo)

21/04/23: Tiradentes (sexta-feira)

01/05/23: Dia do Trabalho (segunda-feira)

08/06/23: Corpus Christi (quinta-feira)

07/09/23: Independência do Brasil (quinta-feira)

12/10/23: Nossa Sra. Aparecida (quinta-feira)

02/11/23: Finados (quinta-feira)

15/11/23: Proclamação da República (quarta-feira)

25/12/23: Natal (segunda-feira)

Feriado no Brasil

Em conclusão, o ano de 2023 apresenta vários feriados aos trabalhadores, sendo que muitos deles caem em uma sexta-feira ou em uma segunda-feira, como o dia do Trabalho. É possível aproveitar as datas e curtir de diversas maneiras. O Dia da Consciência Negra é uma oportunidade de se repensar a sociedade brasileira.