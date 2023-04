Descubra se o Cartão de Crédito Agibank é Confiável: Prós e Contras

O cartão de crédito Agibank tem sido considerado pelo mercado, um dos produtos financeiros com maior facilidade de aprovação para o público. De acordo com alguns usuários, o Agibank facilita as análises das propostas, bem como oferece retorno rápido. Com a instituição financeira os clientes podem ter acesso ao cartão de crédito mesmo se tiverem um score mais baixo, por exemplo, igual a 300 pontos.

Outra facilidade prometida pelo cartão de crédito Agibank, é que o interessado não tem nenhuma complicação de acesso, uma vez que é possível solicitar por meio do aplicativo. Este está disponível para sistemas iOS e Android do smartphone. Confira, então, na matéria desta quarta-feira (19) do Notícias Concursos, maiores detalhes sobre o produto oferecido pela instituição Agibank. Vamos ver também algumas vantagens prometidas e sua pontuação no Reclame Aqui.

Um pouco mais sobre o cartão

É real a condição de facilidade de aprovação do cartão. Entretanto, para quem está negativado ou saiu recentemente da negativação do SERASA/SPC, isso pode ser mais complicado. Para esse público, existem alguns cartões específicos.

Assim, o cartão de crédito Agibank passa a ser uma boa opção para os clientes que estão com nome limpo, contudo, ainda que possuam o score baixo. Abrindo a conta pelo app no smartphone, é possível verificar se o limite de crédito está disponível.

O cartão isenta o usuário da anuidade em seu primeiro ano. Mas, cobra-se o valor após o segundo ano. Por ser um cartão a nível internacional, pode-se considerar a anuidade mais baixa que os outros do mercado. São R$ 12,99 mensais.

Porém, alguns detalhes podem isentar o usuário dessa taxa. Por exemplo:

Quem fizer a portabilidade da sua conta salário;

Quem realizar movimentações financeiras no aplicativo;

Aqueles que tiverem algum investimento na instituição.

Mas, algo que deve ser ressaltado, é que mesmo que a instituição financeira aprove o cartão de crédito com o score baixo, o cliente passará pela análise do crédito. Com isso, não há garantias de que seja dada a aprovação, uma vez que outros critérios podem ser levados em conta.

Benefícios que o produto financeiro oferece

Aqui estão algumas vantagens oferecidas pela Agibank:

Número de celular sendo o número da conta;

Acompanhamento das transações feitas em tempo real;

Prazo máximo com 40 dias para o pagamento das compras;

Participação no Mastercard Surpreenda;

Um único cartão com as funções crédito, débito e internacional.

Vantagens de uso



Dentre as diversas vantagens de uso do cartão de crédito da Agibank, é certo destacar a oportunidade de realizar as compras pelo QR code. Além disso, pode-se efetuar o pagamento dos boletos bancários de outras instituições dentro do aplicativo.

Sem contar que existe a possibilidade de fazer a portabilidade de salário, o que compete ao cliente alguns benefícios extras. Quer saber mais vantagens? Pois o cartão Agibank dá acesso aos serviços bancários exclusivos como seguros, consórcios, bem como investimentos e empréstimos.

Além do mais, o cliente pode realizar alguns saques dentro da rede Banco24Horas. Dessa forma, tem a oportunidade de realizar os pagamentos diretos a um grupo determinado de amigos ou até mesmo para um tipo de contato em específico.

Ademais, destaca-se que o cartão tem a bandeira a Mastercard. Portanto, o cliente conta com todos os benefícios que a Mastercard oferece aos usuários. Dessa forma, fica mais fácil aproveitar, por exemplo, as recompensas do Mastercard Surpreenda.

Como pedir o cartão de crédito

Antes de tudo, devemos ressaltar que para solicitar o cartão de crédito Agibank é preciso ser correntista do banco. Assim, abrir a conta, não tem segredo: o processo não é complicado, sendo totalmente seguro e gratuito, cadastrado através do aplicativo.

Após fazer o download disponível para iOS e Android, é preciso clicar no ícone “criar conta”. Depois, completar o cadastro preenchendo as informações pessoais, como:

Nome;

CPF;

Celular;

Endereço;

Renda mensal;

Foto dos documentos com foto.

Quando o cadastro estiver completo, a conta levará aproximadamente três dias para ser aberta. Então, após esse período, será possível solicitar um cartão de crédito Agibank.

Os cartões estão disponíveis tanto nas versões físicas quanto nas virtuais para realização de compras no Brasil e também no exterior. Assim, a comodidade do usuário é ainda maior.

Reputação da Agibank no Reclame Aqui

Cadastrada há cerca de 10 anos no site Reclame Aqui, a empresa tem uma reputação de 8,6 em 10. Foram registradas mais de 1.698 reclamações, tendo sido todas respondidas.

Aproximadamente 73.6% dos clientes voltariam a negociar com a Agibank. Dessa forma, eles deram a nota final de 8,13.

Contato da empresa

É possível contatar a Agibank sobre seu cartão de crédito por meio dos seguintes canais de atendimento:

Central do Relacionamento com o Cliente

O atendimento é feito de segunda-feira a sexta-feira em horário comercial.

3004 2221 – Para capitais, assim como regiões metropolitanas;

0800 602 0022 – Para as demais localidades;

0800 730 0003 – Para o desbloqueio dos cartões.

Sac e Ouvidoria

Outros telefones que podem ser contatados:

0800 730 0999 – Para o SAC;

0800 601 2202 – Para a Ouvidoria.

Restou alguma dúvida sobre o cartão de crédito Agibank? Pois, é possível entrar em contato diretamente com a instituição através do seu site e telefones que citamos acima. Assim, pode-se conferir mais informações a respeito do seu produto e serviços disponibilizados.