Descubra se o seu WhatsApp está sendo espionado HOJE (06/04)

O WhatsApp é uma ferramenta importante para muitos brasileiros. Por meio dele é possível trocar mensagens com várias pessoas e entre diversos países. Atualmente o aplicativo tem mais de 2 bilhões de contas ativas em todo o mundo.

Devido ao seu crescente uso, a Meta, empresa dona do mensageiro, busca sempre trazer mais segurança e privacidade aos usuários. Inclusive, por atualmente existir aplicativos “espiões” que podem roubar alguns dados pessoais por meio da plataforma.

Neste sentido, caso queira saber se o seu aplicativo foi invadido hoje confira as dicas a seguir.

Como saber se o meu WhatsApp foi invadido hoje?

1. Verifique o tempo de uso do aplicativo: Caso o seu celular tenha essa função, verifique quanto tempo está passando em cada aplicativo, principalmente no WhatsApp. Basta observar se o tempo marcado condiz com a sua realidade.

2. Mensagens lidas: Deixe de ler algumas mensagens para verificar se em algum momento elas serão abertas. Assim, caso alguém esteja espionando a sua conta, provavelmente vai visualizar a mensagem antes de você.

3. Tempo de carregamento da bateria do celular: Outra dica é observar a bateria do celular. Dessa forma, se você usa pouco o aparelho e mesmo assim sua bateria diminui rapidamente, este também é um alerta de que pode ter algum invasor em seu aparelho.

Senha em conversas do WhatsApp

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a funcionalidade está sendo testada na versão beta para Android 2.23.8.2. Ela permite aos usuários bloquear conversas específicas usando uma senha, seja impressão digital ou PIN.

A intenção é fornecer aos usuários uma dupla camada de segurança para as conversas mais confidenciais. Desta forma, é possível manter as mensagens sensíveis a salvo de olhares não autorizados.

O recurso pode ser usado tanto em uma conversa privada quanto para grupo. Nas configurações do bate-papo, basta ativar o método de segurança e definir o tipo de senha.

Áudios de reprodução única

Assim como a opção de enviar uma foto ou vídeo com visualização única, o WhatsApp está preparando uma versão com áudios temporários que só poderão ser reproduzidos apenas uma vez.

O novo recurso já está disponível na versão Beta 2.23.7.8 do mensageiro da Meta. Até o momento não há confirmação se a funcionalidade será liberada para a versão estável da plataforma de mensagens.



Todavia, os usuários do WhatsApp beta para Android já podem aproveita a novidade. Caso haja a implantação desse novo recurso, será permitido enviar áudios autodestrutíveis, para uma única reprodução.

Na prática, o envio do áudio temporário seria semelhante ao que acontece atualmente com as fotos e vídeos. Após gravar a nota de voz aparece a opção que indica visualização única antes do encaminhamento.

Recurso de editar mensagens enviadas

Outra novidade que está sendo testada é o recurso de editar mensagens já enviadas na plataforma de mensagens. No entanto, a funcionalidade ainda está em desenvolvimento na versão beta do mensageiro para iOS.

Segundo informações do site WABetaInfo, após enviar a mensagem, o usuário terá até 15 minutos para corrigir algum erro ou adicionar alguma informação. Entretanto, para isso, será necessário que o aplicativo esteja em sua última versão.