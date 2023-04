“Descubra se Usar o Celular no Suporte do Carro Gera Multa e Saiba Como Se Prevenir”

Você já se perguntou se usar o celular no suporte do carro dá multa? Se sim, saiba que veio ao lugar certo, pois hoje vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre isso.

A tecnologia avançou muito nos últimos anos e com ela, surgiram diversos dispositivos que auxiliam as pessoas em diversas tarefas. Sendo assim, um desses dispositivos é o celular, que além de permitir a comunicação, também pode ser usado como um GPS.

No entanto, esse dispositivo pode trazer problemas para os motoristas. Principalmente se utilizado de forma inadequada durante a condução de um veículo.

Por isso, é importante saber se o uso do celular no suporte do carro pode gerar multa e como evitá-la. Neste texto, vamos esclarecer essa questão e dar algumas dicas para se prevenir. Então, acompanhe a leitura.

Primeiro é preciso entender a lei sobre celular no suporte do carro

A partir de novembro de 2020, uma nova lei começou a valer para os motoristas brasileiros.

Em suma, ela determina que o uso do celular no suporte, mesmo que por meio de GPS ou outras funções, é passível de infração grave. Assim, podendo resultar em multa de R$293,47 e acréscimo de 7 pontos na carteira de habilitação.

A medida tem como objetivo garantir a segurança no trânsito e evitar distrações que podem levar a acidentes.

Para evitar a multa, a dica é programar a rota antes de iniciar a viagem. Além disso, utilizar dispositivos como o sistema Bluetooth para atender chamadas ou enviar mensagens.

Uso do celular no suporte do carro

Muitas pessoas acreditam que, ao colocar o celular no suporte do carro, estão isentas de serem multadas. Uma vez que o aparelho não estaria sendo manuseado diretamente pelo condutor. No entanto, essa ideia não é correta.

Segundo o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS), o uso do celular no suporte do carro também pode gerar multa, caso o motorista esteja utilizando o aparelho de forma inadequada.

Aliás, essa multa pode ser aplicada, se o motorista for visto enviando mensagens, lendo e-mails ou realizando chamadas telefônicas no celular, enquanto conduz o veículo.

Alternativas para utilizar o celular no carro

Para evitar ser multado, é importante tomar algumas medidas para utilizar o celular de forma segura enquanto dirige.

Portanto, uma das alternativas é utilizar o sistema de voz do celular, que permite realizar chamadas telefônicas e enviar mensagens sem a necessidade de manusear o aparelho diretamente.

Outra opção é o uso do Bluetooth, que permite conectar o celular ao som do carro para realizar chamadas e ouvir músicas. Dessa forma, é possível utilizar o celular sem tirar as mãos do volante.

Além de evitar as multas, você garante mais segurança para você e para as outras pessoas no trânsito.

Dicas para se prevenir

Além das alternativas citadas acima, existem outras estratégias que podem ser adotadas para evitar ser multado enquanto utiliza o celular no carro. Confira algumas dicas:

Antes de iniciar a viagem, configure o GPS ou o aplicativo que será utilizado no celular e posicione o aparelho no suporte do carro;

Ademais, evite mexer no celular durante a condução do veículo, mesmo quando estiver parado no semáforo, por exemplo;

Caso seja necessário atender uma ligação ou enviar uma mensagem, procure estacionar o carro em um local seguro e realizar a tarefa sem prejudicar a sua segurança e dos demais usuários da via;

Por último, nunca manuseie o celular enquanto estiver em movimento. Caso isso ocorra, você estará sujeito à multa e poderá colocar a sua vida e a dos outros em risco.

Conclusão

Em conclusão, é importante estar com a informação em dia, sobre as leis de trânsito do país e seus respectivos estados, a fim de evitar multas e acidentes. Quando se trata de utilizar o celular no suporte do carro, é essencial entender as regras.

Algumas cidades brasileiras proíbem totalmente o uso do aparelho enquanto se dirige, enquanto outras permitem o uso apenas com o auxílio de suporte. Além disso, é muito importante considerar a segurança na direção, evitando distrações e mantendo o foco na estrada.

Ignorar as leis de trânsito pode resultar em multas caras. Aliás, até mesmo em acidentes que podem colocar em perigo a vida dos motoristas e passageiros.

Portanto, esteja ciente das regras relacionadas ao uso de celular enquanto dirige e siga sempre as melhores práticas de segurança no trânsito. Para isso, esteja seguro e evite quaisquer surpresas desagradáveis e custosas que possam ocorrer.

Com cuidado e atenção, é possível evitar prejuízos financeiros, transtorno e ainda garantir a sua segurança e a de todos que estão à sua volta no trânsito.