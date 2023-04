Deshaun Watson volta a tribunal e fará novo depoimento em processo de má conduta sexual

Deshaun Watson retornará ao tribunal na próxima semana para fazer um novo depoimento por suas alegações de má conduta sexual.

Em 10 de abril, Watson comparecerá ao tribunal no distrito do condado de Harris, em Houston, para prestar um depoimento verbal. Do 26 reclamações o quarterback tem, ele só vai falar sobre um deles. O jogador dos Browns comparecerá ao tribunal quantos dias forem necessários, informou o Cleveland 19 News.

Em uma moção apresentada pela advogada Anissa Nguyen, Watson é solicitado a fornecer registros de comunicação entre ele e o autor.

A moção busca “registros de telefone celular refletindo todas as chamadas telefônicas feitas pelo Réu ao Autor em dezembro de 2020 e janeiro de 2021, e registros de telefone celular refletindo todas as mensagens de texto que o Réu enviou ao Autor em dezembro de 2020 e janeiro de 2021.”

Após o escândalo, o NFL suspendeu Watson 11 jogos, além do jogador ter que pagar uma multa de $ 5 milhões. Embora seus problemas com a liga tenham acabado, o jogador dos Browns não resolveu completamente seus problemas com a lei.

Browns reestrutura contrato de Deshaun Watson

Deshaun Watson e o Cleveland Browns concordaram com uma reestruturação de contrato. A informação, do repórter da NFL Network, Ian Rapoport.

O movimento liberou cerca de $ 36 milhões na folha de pagamento da franquia, que estava $ 13,5 milhões acima do limite.

Watson foi negociado com o Houston Texans em março do ano passado e assinou uma extensão de contrato com US$ 230 milhões garantidos para vestir a camisa do Cleveland. Atlanta Falcons, Carolina Panthers e New Orleans Saints também estavam na disputa pelo quarterback de 26 anos.

O acordo deu aos Texans várias escolhas de draft, incluindo três escolhas de primeira rodada.