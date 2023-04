Designer é acusado de se expor e se masturbar em avião

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, o rapper está sendo acusado de exposição indecente… e a papelada lança mais luz sobre o bizarro incidente da semana passada, dizendo que ele teve seu pênis para fora enquanto estava sentado na primeira classe do voo da Delta e se masturbava enquanto em seu assento.

Os comissários de bordo teriam lhe dito várias vezes para parar e ele acabou sendo levado para a parte de trás do avião, onde foi monitorado por 2 de seus amigos. A declaração do FBI diz que um frasco de vaselina caiu no corredor quando ele se levantava para trocar de lugar.

Depois de pousar em Minneapolis, as autoridades dizem que falaram com Desiigner, que lhes disse que tudo aconteceu porque ele “realmente não pegou muito … piolho” enquanto estava no Japão e estava “duro como um tijolo” quando entrou no avião.