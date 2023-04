Desobediência do príncipe Andrew enfurece o rei Charles antes da coroação

Rei Carlos‘ a coroação está se aproximando rapidamente, mas ele está lidando com disputas familiares, que estão tirando a emoção do momento. Página Seis relata que o rei está “cansado e furioso” com a desobediência de sua família, especificamente Príncipe André e Príncipe Harry.

O príncipe Andrew, que foi forçado a deixar seus deveres reais após um caso de abuso sexual com Jeffrey Epsteinacusador de, está lutando Rei Carlos sobre sua casa em Windsor. O rei Charles exigiu que Andrew se mudasse de sua suntuosa casa de US$ 37 milhões, a Loja Realmas Andrew se recusa a obedecer, causando tensão entre os irmãos.

Williamque é o herdeiro do trono, estaria de olho na propriedade, mas com apenas quatro quartos, sua atual casa Chalé Adelaide é considerado apertado. Pensa-se que William precisa de mais espaço de escritório para corresponder ao seu papel crescente. Fontes próximas à família real dizem que a batalha pela propriedade enfureceu o rei, pois ele deveria se concentrar em sua coroação.

“As relações entre o rei e seu irmão nunca foram tão ruins”, disse uma fonte. “Isso se transformou em uma verdadeira batalha que ele nunca esperava e o deixou cansado e furioso.”

Príncipe Harry é outro problema para Charles

Além das tensões familiares, também há incerteza em torno Príncipe Harry e Meghan Marklecomparecimento do casal no dia da coroação, que pode ter sido afetado pela mudança do casal para os Estados Unidos.

Apesar de suas disputas, Rei Carlos ficou ao lado Príncipe André durante uma caminhada em família para um serviço de Páscoa, mostrando força com o apoio de seus irmãos. Charles tem se concentrado em se tornar um rei frugal, o que não incluiria financiar seu irmão desgraçado com milhões de dólares todos os anos. Charles supostamente quer uma família real reduzida, que não incluiria Andrew, que foi eclipsado desde que Charles se tornou rei.

O Royal Lodge de 30 quartos é uma propriedade privilegiada com piscina e quadra de tênis. André assinou um contrato de arrendamento de 75 anos na Loja após a morte de sua avó, a Mãe Rainha, que viveu lá antes dele e gastou vários milhões fazendo isso. No entanto, relatórios sugerem que Andrew pode não ter dinheiro para reformar a propriedade, o que poderia dar a Charles uma desculpa para expulsá-lo.