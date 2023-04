Destaques do Fight Circus 6: Bob Sapp e Rampage Jackson vencem uma luta de boxe siamesa selvagem; lutador vence luta 2 contra 1 com powerbombs

Embora o sábado tenha apresentado vários eventos de esportes de combate, nenhum foi mais louco no papel do que a última oferta do Fight Circus, que foi entregue de várias maneiras.

O Fight Circus 6 aconteceu no sábado à noite no FITE, e no evento principal, o ex-campeão meio-pesado do UFC Quinton Jackson se juntou ao também veterano do PRIDE Bob Sapp para uma luta de boxe siamês contra o promotor Jon Nutt e seu parceiro Woody. A luta saiu dos trilhos rapidamente, como esperado.

e o evento principal, Rampage Jackson faz seu retorno aos esportes de combate em uma luta de “Boxe Siamês”. seu companheiro de equipe é Bob Sapp, e o adversário de cabelos grisalhos é o locutor/apresentador que trabalhou a noite toda. pic.twitter.com/hHmDYnkILJ — UNCIE (@BKSpiderMMA) 2 de abril de 2023

“Rampage” e Sapp acertaram um knockdown no primeiro que mandou um competidor pelas cordas.

Se você tiver Fite+ em vez de assistir WrestleMania, poderá assistir Bob Sapp e Rampage Jackson nocautear 2 caras brancos em uma luta de boxe 2v2 em que eles usam a mesma camisa juntos pic.twitter.com/HyBf2SMj4r — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) 2 de abril de 2023

Na segunda rodada, as coisas ficaram ainda mais loucas. Enquanto os árbitros tentavam separar Jackson e Sapp de seus oponentes, os dois lutadores acertaram alguns dos oficiais. Um árbitro se opôs, acertando uma queda com uma perna em Jackson, enquanto o lutador de MMA de longa data desferiu alguns socos. Foi, de fato, um pandemônio.

No final, Jackson e Sapp conseguiram a vitória por nocaute técnico no terceiro round.

No início da noite, uma rodada de “Musical Chairs of Doom” foi jogada, e todos os competidores se encontraram em certos confrontos com base em sua colocação na competição.

Por exemplo, os participantes do terceiro e quarto lugares competiram em uma luta “simétrica de MMA” 2 contra 1 contra Walter John Veale. A luta durou apenas alguns segundos, com Veale bombardeando ambos os oponentes, e a luta foi interrompida – uma saudação perfeita ao fim de semana da WrestleMania 39.

Confira os resultados completos do Fight Circus 6 aqui.