Destaques do vídeo da luta completa de Jose Aldo x Jeremy Stephens

Assista ao vídeo completo da luta de Jose Aldo x Jeremy Stephens do confronto Aldo x Stephens no card principal, cortesia do UFC e outros meios de comunicação.

Aldo vs. Stephens ocorreu em 1º de abril no Fiserv Forum em Milwaukee, Wisc. José Aldo (0-0) e Jeremy Stephens (0-0) se enfrentaram no peso-pena. A luta foi ao ar ao vivo no UFC Fight Pass, PPV.com e outros canais.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Aldo vs. Stephens, confira o blog ao vivo do MMA Fighting abaixo.

Round 1: Ambos os lutadores estão prontos para ir e Aldo recebe um grande estalo da multidão. Eles sentem por alguns segundos e Stephens vai para o corpo, Aldo responde com um par de jabs. Stephens acerta um uppercut, acerta um jab, Aldo contra-ataca com um belo chute no corpo. Aldo acerta um trio de jabs e Stephens tem dificuldade em encontrar o adversário. A combinação do ex-campeão do UFC acerta o alvo e acerta outro golpe forte no corpo. 35 segundos finais e o jab de Aldo continua marcando. A direita forte de Aldo bloqueou, mas acertou um belo jab atrás dele. Stephens acerta Aldo com um overhand de direita e o primeiro round está registrado.

MMAFighting marca o round 10-9 para Aldo

Rodada 2: Apesar de Aldo ter obtido sucesso cedo, Stephens parece que pertence ao ringue de boxe. Ambos os caras acertam para começar o round, Stephens avançando e acerta um jab, Aldo contra-ataca movendo-se para trás com um belo jab de sua autoria. Eles se aproximam e Aldo acerta um belo gancho de esquerda no corpo. Mão direita de Aldo, uma no corpo, e um uppercut de direita para arrancar. Jab de Aldo no corpo, Stephens tenta passar por cima e Aldo acerta uma grande direita no rosto do oponente. Aldo está acertando o timing certo e encontra o caminho de volta ao corpo com alguns socos certeiros. 15 segundos finais e Aldo volta a assar a costela de Stephens, seguida de uma bela combinação. Stephens acerta um jab e o sino toca. Outra rodada de Aldo mais do que provável.

MMAFighting marca a rodada 10-9, 20-18 geral para Aldo

Rodada 3: Eles tocam as luvas e vamos para a terceira rodada. Aldo mostrando muita paciência e deixando Stephens ir primeiro, e imediatamente contra-atacando com combinações. Aldo acerta um jab forte e, em seguida, dispara outra combinação de socos múltiplos enquanto aumenta o volume. Stephens tenta revidar, Aldo se abaixa e se move, disparando uma bela mão direita. Jab empurra Stephens um pouco para trás, e Stephens responde com uma bela mão direita – talvez seu melhor terreno da luta até agora. Aldo continua a golpear, Stephens acerta um chute, mas é avisado sobre ir na nuca. 30 segundos finais e Aldo acerta uma direita, empurra Stephens para longe, Stephens acerta com uma bela mão direita, Aldo responde de volta com uma mão direita, e isso é o terceiro. Melhor rodada para Stephens, mas não foi o suficiente.

MMAFighting marca a rodada 10-9, 30-27 no geral para Aldo

Rodada 4: Foram nove minutos divertidos de ação, já que Stephens certamente está se segurando. Stephen está saindo um pouco mais agressivo, encontrando sua zona de conforto acertando uma série de socos. Aldo responde e Stephens lança algumas fintas realmente boas que fazem Aldo adivinhar. Boa direita de Stephens, seguido de jab, e Aldo contra-ataca no corpo. Stephens está apertado e está começando a marcar um pouco mais com combinações de cabeça e corpo. Aldo dispara um bom gancho e um uppercut com ambos acertando. 45 segundos finais e Stephens acerta um jab de esquerda e uma mão direita curta e sorrateira de Aldo, acerta novamente, e Stephens acerta uma mão direita limpa. Eles começam a conversar um com o outro quando a rodada termina. Melhor round da luta para “Lil’ Heathen”.

MMAFighting marca a rodada 10-9 Stephens, 39-37 geral para Aldo

Rodada 5: Como fizeram no início de cada rodada, eles tocam as luvas. Stephens sai quente com a mão direita, Aldo acerta uma combinação difícil e um jab duplo. Stephens vai dois para o corpo, mão direita para cima, Aldo avança com a mão direita e um combo um-dois. Aldo acerta outra mão esquerda e um jab atrás dela. Stephens avança, come um jab, então erra com uma mão direita selvagem. Bela mão direita de Aldo e Stephens contra-ataca com um soco forte. Aldo acerta novamente, Stephens tentando avançar agressivamente, mas Aldo defende, come uma direita, balança a cabeça para Stephens e acerta uma forte mão direita. Stephens acerta o soco final da rodada. Feche a rodada 5, mas inclinando Aldo ligeiramente.

MMAFighting marca a rodada 10-9 Aldo, 49-46 no geral

Rodada 6: Eles ignoram o toque de luva e vão direto para o abraço. Adoro ver isso. Aldo consegue uma combinação imediatamente. Stephens tenta ir até o corpo, novamente, Aldo balança a cabeça. Flurry de Aldo, Stephens manda bem na guarda alta. Stephens com uma boa combinação, Aldo responde com um gancho de esquerda. Stephens com um uppercut de direita, Aldo o acerta de volta com um par de jabs. Aldo com um belo contra-ataque de direita, Stephens atira de volta e empurra para frente. Minuto final de uma briga divertida e Stephens acerta uma mão esquerda, Aldo contra-ataca com uma dobradinha, Stephens encontra uma casa para um overhand de direita. Aldo com outra combinação, Stephens atira de volta ao corpo, Aldo acerta uma esquerda. Aldo se esquiva com a mão esquerda e acerta a direita. Dois jabs de Aldo, e eles simplesmente começam a arremessar. Que final divertido para uma luta divertida. Aldo deveria levar, mas todas as rodadas foram competitivas.

MMAFighting marca o round 10-9 para Stephens, e a luta 58-56 para Aldo