Devin Booker, o assassino silencioso que domina os playoffs da NBA

Taqui tem havido poucos “assassinos” na NBA como Devin Booker. Estamos a falar de marcadores com uma particular aptidão para o cesto, jogadores criados para destruir qualquer adversário que tenha pela frente, aqueles que sentem cheiro de sangue e vão atrás, capazes de marcar pontos num abrir e fechar de olhos.

A estrela do Phoenix Suns sabe tudo sobre pegar a bola e encontrar a rede. Nos Playoffs da NBA não existe amanhã, é ganhar ou morrer. É simples assim. E ele é um serial killer. Duro e implacável. Um competidor nato.

Contra o Los Angeles Clippers, Booker mais uma vez provou ser um dos jogadores mais confiáveis ​​da pós-temporada. Em uma equipe que inclui Kevin Durantele está provando ser o líder.

O ala-armador está fazendo absolutamente tudo nessa série, tanto no ataque quanto na defesa. Vê-lo com média de 34,8 pontos é uma coisa, mas fazê-lo com boas porcentagens (57% em arremessos de três pontos) mais 2,7 roubos de bola e 1,2 bloqueios, eleva seu impacto a níveis ainda mais notáveis.

Mapa de calor de Devin Booker durante o jogo 2: 38 pontos (14-22 no TC, 4-7 no T3) e nove assistências

Não deveria ser tão surpreendente ver esta versão de Booker nas Eliminatórias: diante de defesas mais cerradas e com mais trabalho de olheiro e com a bola passando mais tempo nas mãos dos craques, o chute de meia distância acaba sendo absolutamente crucial e útil para solucionar diversos problemas, principalmente no 1 x 1. Booker é especialista nesta área.

Visualmente, é um espetáculo vê-lo pisar no freio de mão a quatro metros da cesta e chutar por cima do zagueiro. Ou vire e atire de qualquer ângulo. Saindo do quique, desviando do zagueiro e chutando sem espaço.

Além disso, está lhe rendendo um ótimo resultado: registra um aproveitamento de 52,1% em arremessos após rebote (73,5% de acerto em arremessos de três metros), além de registrar expressivos 55,6% em situações de ‘catch and shoot’ .

Tiro de média distância é sua marca registrada. Apenas 25,3% de suas jogadas ofensivas terminam em chutes de perímetro, com média de acerto de 43,5% (2,5 – 5,8). Ele domina todos os recordes. Ele é um artilheiro letal.

O desempenho de Booker na defesa não é menos espetacular

A evolução defensiva de Booker desde Monty Williams‘ chegada em Phoenix foi notável. Enquanto o armador continua a atrair os holofotes por seu imenso trabalho no ataque, ele desenvolveu um notável nível de solidez defensiva em seu próprio campo.

Maior esforço levou a melhores leituras e melhores fundamentos. Nunca lhe faltaram as ferramentas naturais, era apenas uma questão de desbloqueá-las.

O salto qualitativo na ponta defensiva tem sido o aspecto mais marcante da sua evolução. Emparelhado com Russel Westbrook na maioria das vezes (20:55′), ele está segurando o armador californiano em 40% dos arremessos (14-35 de campo).

Eric Gordon marcou seis pontos em 11 arremessos de campo e Norman Powell é 7-17 do campo no 9:33 ‘Booker defendeu contra ele.

Booker nunca será um especialista ou um jogador defensivo dominante. A carga que ele carrega no ataque já limita a energia que ele pode usar nessa ponta.

Porém, em um time que tem jogadores como Chris Paul, Kevin Durant e DeAndre Ayton em seu elenco, o surgimento do ala-armador nessa categoria não deve ser subestimado.

Porém, em um time que tem jogadores como Chris PaulKevin Durant (por idade) ou DeAndre Ayton em seu elenco, o surgimento do ala-armador nessa faceta é espetacular.

Contanto que ele siga o plano de jogo, mantenha o foco e forneça solidez, o Suns é bom o suficiente para vencer um campeonato.

Booker recupera seu lugar

No auge do estrelato da NBA, existe uma categoria altamente exclusiva e restrita a poucos privilegiados.

Devin Booker é uma das figuras mais importantes de sua geração, um dos jogadores americanos mais impactantes da atualidade ao lado Jayson Tatum, Ja Morant e Zion Williamson…. ainda apesar dos números, as melhorias e tudo o que foi dito acima, seu nome ainda aparece como uma nota de rodapé entre os contendores para se tornar a figura de proa de sua época.

Enquanto outros esperam que os outros falem sobre eles ou que suas palavras definam quem são, Devin Booker faz isso durante o jogo, entregando noite após noite a melhor versão possível de si mesmo.

Como seu pai o ensinou e como ele aprendeu mais tarde com Kobe Bryant, seu ídolo e mentor, a jovem estrela do Suns é um eterno candidato a MVP que foi relegado à margem da mídia. Ou seja, até agora porque sua temporada 2022-2023 merece consideração de MVP.