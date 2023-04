DEXCO anunciou novos EMPREGOS na região de São Paulo

A DEXCO é uma corporação brasileira com o capital aberto desde a década de 50, com ações negociadas na bolsa de valores. Neste momento, a empresa é considerada líder na produção de painéis de madeira no Brasil. Há pouco tempo, novas vagas foram divulgadas em seus canais digitais. Confira, a seguir.

DEXCO divulga novas oportunidades de emprego em São Paulo

A DEXCO é uma corporação que atua em diversos setores do mercado, tendo capital aberto desde a década de 50, com ações negociadas em bolsa de valores. Atualmente, a empresa opera por meio de grandes marcas, como Deca, Hydra, Portinari, Castelatto e Durafloor.

Neste momento, a DEXCO está presente em diversos estados do território nacional, com forte atuação na capital de São Paulo, uma vez que sua sede está localizada na capital da região.

Recentemente, novas oportunidades de emprego foram divulgadas por meio dos canais digitais da corporação. Confira.

Promotor de Vendas (PCD) – São Paulo / SP;







Repositor (PCD) – Belo Horizonte / MG.

Para todos os funcionários do seu time corporativo, a DEXCO oferece diversos benefícios, além de salário compatível com o mercado. Dentre eles, podemos citar vale refeição, seguro de vida, vale transporte, assistência médica, desconto em produtos e assistência odontológica.

Como se candidatar

A DEXCO está sempre anunciando novas possibilidades de adesão ao time corporativo da empresa. Todas as vagas de emprego são divulgadas através de seus canais digitais, onde a candidatura também pode ser feita.

Desse modo, caso tenha interesse em uma das oportunidades mostradas acima, basta acessar o site 123empregos e enviar seus dados profissionais.

