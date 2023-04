Diar DeRozan, de 9 anos, ‘faz’ Raptors perder 16 lances livres, aclamado como MVP

Tele búfalos de Chicago vivem outro dia e estão um passo mais perto de chegar aos playoffs da NBA. Uma parte fundamental para superar o déficit de 19 pontos que eles enfrentaram no jogo de quarta-feira contra o Raptors foram os 39 pontos de Zach LaVine. Mas o herói anônimo da noite foi, sem dúvida, uma criança de 9 anos: Caro DeRozan.

Os gritos estridentes e calculados da filha de DeMar DeRozan, cronometrados perfeitamente para quando o Toronto arremessou seus lances livres, provou ser uma embreagem.

Os gritos de Diar foram cronometrados perfeitamente para despistar os Raptors.

O Raptors disparou um 18-36 sombrio e incomum da linha: exatamente 50% na noite. O time da casa provavelmente pensou que seria ajudado pelo silêncio cronometrado da torcida no Scotiabank Arena, mas acabou sendo sua ruína graças às travessuras da criança.

A temporada dos Raptors acabou, e o búfalos de Chicago vai enfrentar o calor de Miami no jogo final da Conferência Leste Torneio de entrada da NBA (Sexta-feira, 14 de abril, 19:00 ET).

DeMar DeRozan diz que agora deve dinheiro à filha

DeMar DeRozan marcou 23 pontos contra seu ex-time e compartilhou a entrevista pós-jogo com o companheiro de equipe Zach LaVine. Mas Diar DeRozan fez questão de entrar no quadro para abraçar o pai (apenas para dizer que ele estava muito suado).

Quando perguntado sobre sua filha Diar’s gritos agudos, a estrela do Bulls com certeza a apoiaria. DeRozan explicou que quase não teve permissão para assistir ao jogo “Eu quase disse não porque ela estava na escola em casa. Ela continuou perguntando … Eu apenas disse que tudo bem, você pode perder um dia de aula e vir a um jogo. E eu Estou feliz por ter feito isso. Devo algum dinheiro a ela, com certeza.”